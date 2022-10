Jeder sich selbst der Nächste: Blackout-Vorsorge im Bezirk Gänserndorf

Ein Klick auf den Schalter und das Licht geht an. Kochen, Heizen und die Wasserversorgung funktionieren nur, wenn die Stromversorgung gesichert ist. Unsere Häuser und Wohnungen sind alles andere als energieautark.

Ein Blackout hat allerdings wesentlich weitreichendere Folgen – oder, wie Harald Zagler, Gemeinderat und Zivilschutzbeauftragter in Hohenruppersdorf, beschreibt: „Nicht jeder Stromausfall ist ein Blackout, ein Blackout ist nicht nur ein Stromausfall.“

Zagler nennt dabei drei Phasen: Zuerst kommt es zum Ausfall der Stromversorgung und damit von wichtiger Infrastruktur. Gleich danach fallen die Kommunikations- und Informationsmittel aus. Im Anschluss folgt das allmähliche Wiederhochfahren der Stromversorgung. „Diese Phase hat enorme Auswirkungen auf unser tägliches Leben. Wasser- und Abwasserversorgung funktionieren nicht mehr, lebenswichtige medizinische Geräte fallen aus, an Tankstellen ist kein Sprit mehr zu bekommen. Einkaufen ist nahezu unmöglich und der Ausfall von Kühlungen birgt Seuchengefahr“, erklärt Zagler.

Vieles hängt an den einzelnen Gemeinden

Gefragt sind hier die Gemeinden, die Bezirkshauptmannschaft oder auch die Einsatzorganisationen. „Es ist nicht ausreichend, ein Notstromaggregat medienwirksam der Öffentlichkeit zu präsentieren“, mahnt Zagler ein.

Für den Zivilschutzbeauftragten des Bezirkes Gänserndorf, Alfons Weiss, reicht all dies nicht, wenn nicht jeder persönlich Vorsorge trifft: „Die Selbstbetroffenheit zu überwinden, bedeutet Bevorratung, Betreuung für Kinder und pflegebedürftige Familienmitgliedern organisieren, genügend Treibstoff im Tank zu haben, für Haustiere zu sorgen.“

Zudem sei es für „Smart homes“ essenziell, dass Zutritt, Fenster und Beschattung auch ohne Strom bedienbar sind. In Auersthal ist Gemeinderat Christian Kaiser mit dem Thema betraut: „Wir arbeiten bereits seit dem Frühjahr an entsprechenden Plänen. Arztpraxis, Abwasserpumpen, Gemeinde und Feuerwehr sollen mit dem Notstromaggregat versorgt werden.“ Durch den Eigendruck mit dem Hochbehälter sollte die Wasserversorgung für rund zwei Tage gesichert sein. Man prüfe derzeit, ob es technisch möglich ist, die neue Photovoltaik-Anlage auf der Schule und den Batteriespeicher in die Wasserversorgung einzubinden.

Doch was kann jetzt jeder Einzelne tun? Weiss rät, für mindestens fünf Tage Vorrat an Speisen und Trinkwasser für alle im Haushalt lebenden Personen zur Verfügung zu haben. „Denken Sie bitte auch an lebenserhaltende Medikamente, Futter für Ihre Haustiere und ausreichend Finanzmittel in kleinen Scheinen und Münzen.“ Eine stromunabhängige Kochmöglichkeit, ein batteriebetriebenes Radio sowie Lichtquellen sollten ebenfalls zur Verfügung stehen. Von Kerzen wird allgemein wegen der Brandgefahr abgeraten. „Sie können helfen, dass sich Einsatzorganisationen um die wirklichen Notfälle kümmern können und wir einen Blackout schadlos überstehen“, ruft Weiss zum Zusammenhalt auf.

„Durch die Feuerwehr gibt es in jeder Gemeinde einen zentralen Anlaufpunkt für die Bevölkerung. Bei einem Blackout wird es notwendig sein, dass die Zusammenarbeit mit der Gemeinde, anderen Blaulichtorganisationen und systemrelevanten Betrieben eng abgestimmt stattfindet“, erklärt FF-Bezirkschef-Stellvertreter Markus Unger.

