Deutsch-Wagramer McDonald’s-Chef wurde ausgezeichnet

Franchisenehmer Roberto Del Frate – er leitet neben neun Restaurants in Wien und Niederösterreich auch das in Deutsch-Wagram – wurde für sein Engagement und seine Vorbildrolle als Arbeitgeber mit dem „Fred L. Turner Golden Arch Award“ geehrt. Dies ist die höchste Anerkennung für McDonald’s-Franchisenehmer weltweit und zeichnet außerordentliche Leistungen in den Bereichen Gastfreundlichkeit, Leadership und Inklusion aus.

Del Frate übernahm 1997 sein erstes McDonald’s-Restaurant in der Wiener Donaustadtstraße

Als Roberto Del Frate 1997 sein erstes McDonald’s-Restaurant in der Wiener Donaustadtstraße übernahm, legte er den Grundstein für eine unternehmerische Erfolgsgeschichte, die den Menschen stets in den Mittelpunkt stellt. Für seine Leistungen als Unternehmer, Arbeitgeber für 400 Mitarbeiter und Gastgeber in Wien und Niederösterreich wurde der dreifache Familienvater nun ausgezeichnet. Die Auszeichnung wird seit 1978 alle zwei Jahre für außerordentliches Engagement an McDonald’s-Franchisenehmer weltweit verliehen.

„Ich freue mich sehr über diesen Award, möchte diese Anerkennung aber auch mit meinem gesamten großartigen Team teilen. Wachstum und Erfolg sind nur mit bestens ausgebildeten Mitarbeitern möglich, die tagtäglich mit Leidenschaft und Engagement für unsere Gäste da sind“, erklärt Roberto Del Frate. Der gebürtige Kärntner, der für sein Engagement bereits mehrmals – unter anderem als „Franchisenehmer des Jahres“ und „Bester Gastgeber 2018“ – ausgezeichnet wurde, investiert beispielsweise mit familienfreundlichen Arbeitsmodellen und einem breiten Aus- und Weiterbildungsprogramm kontinuierlich in seine Mitarbeiter.

Auch McDonald’s Österreich Managing Director Nikolaus Piza gratuliert Del Frate zur Auszeichnung: „Roberto Del Frate ist nicht nur einer unserer erfolgreichsten und verantwortungsvollsten Arbeitgeber, er hat als Franchisenehmer über die letzten 25 Jahre die Erfolgsgeschichte von McDonald’s Österreich maßgeblich mitgeprägt. Ich freue mich sehr, dass seine Passion und seine Hingabe für seine Gäste und seine Mitarbeiter mit dem Golden Arch Award prämiert werden, und gratuliere herzlich zu dieser wohlverdienten Anerkennung.“