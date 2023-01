Aus für das Kellertheater in Strasshof

Was in den letzten Tagen gerüchteweise zu hören war, entpuppte sich als bittere Wahrheit: Das Kellertheater hat nach fast 15 Jahren zugesperrt.

„Corona und die Teuerungswelle haben uns das Genick gebrochen. Wir werden nicht die Einzigen sein, die aufgeben“, so Kellertheater-Chef Jürgen Stugger. Speziell in der Unterhaltungsbranche spüre man sehr stark, dass die Leute nicht mehr so viel fortgehen. Stugger weiter: „Ich glaube, wir haben das Problem rechtzeitig erkannt und den Rettungsanker geworfen: In einer neuen Location spielen wir weiter.“

Der Theaterchef startete eine Kooperation mit dem Strasshofer Weinkrug. Die Einigung mit Wirt Christian Trapl sei erst vor wenigen Tagen erfolgt. Die Räume im Weinkrug seien groß genug für Auftritte und im Sommer könne man auch im großen Gastgarten Events einplanen. Das Ganze soll künftig unter dem Namen „Nordbahntheater“ laufen.

„Wir befinden und derzeit noch im Umbau und rechnen damit, dass wir Mitte Jänner den Betrieb im Weinkrug aufnehmen können. Beide Partner werden davon profitieren. Für uns reduzieren sich die Kosten, der Weinkrug kann mit einer Steigerung des Umsatzes rechnen“, fügt Stugger hinzu. Zumindest für ein Jahr will er den Betrieb aufrecht erhalten, dann soll sich zeigen, ob und wie es weitergeht.

Das Kellertheater war für viele Künstler ein Meilenstein in ihrer Karriere: Fredi Jirkal und Clemens Maria Schreiner starteten hier durch, aber auch bekannte Kabarettgrößen wie Joesi Prokopetz, Christoph Fälbl, Susanna Hirschler und Nadja Maleh traten auf.

