Ärger wegen 600 Euro Strafe im Nationalpark Donau-Auen

Sehr verärgert ist ein Mann (Name der Redaktion bekannt), der in seinem Heimatort im Nationalpark Donau-Auen kürzlich eine empfindliche Strafe von 600 Euro aufgebrummt bekam, weil er Nationalpark-Vorschriften nicht beachtet hatte.

Was war passiert? Der Mann war mit seiner Familie und seinem Hund unterwegs zum Donaustrand und wollte dort baden gehen. Um dort hinzukommen, fuhr die Familie mit dem Rad – allerdings auf dem Treppelweg, dem Begleitweg neben der Donau, wo das Radfahren untersagt ist. Zudem war der Hund nicht angeleint.

Das erregte die Aufmerksamkeit eines Nationalpark-Rangers, der beobachtet hatte, dass die Familie mit dem Rad und dem nicht angeleinten Hund zum Donaustrand unterwegs war. Er stellte sie zur Rede und in weiterer Folge eine Strafe aus. Als später ein Brief der Bezirkshauptmannschaft bei dem Mann im Postkasten landete, musste dieser einmal schlucken: Für beide Vergehen – das Radfahren am Treppelweg und das Führen des Hundes ohne Leine – soll er jeweils 300 Euro, insgesamt also 600 Euro an Strafe zahlen.

Das brachte den Mann auf die Palme: „Man braucht sich nicht wundern, wenn der Nationalpark kaum Akzeptanz bei der lokalen Bevölkerung findet“, ärgert er sich: „Das ist doch nicht angemessen, für solche Vergehen eine so hohe Strafe auszusprechen. Wenn man schon als Kind in der Donau baden war und jetzt alles nur mehr diesem Reglementierungswahn unterliegt, wird die regionale Bevölkerung dem Nationalpark immer negativ gegenüberstehen“, so der Betroffene. Er hätte sich mehr Fingerspitzengefühl vonseiten des Nationalpark-Rangers gewünscht.

Die NÖN fragte beim Nationalpark nach und Pressesprecherin Erika Dorn erläutert die Vorfälle aus ihrer Sicht: „Im Nationalpark Donau-Auen gelten seit seiner Gründung 1996 Vorgaben und Regelungen zum Zwecke des Naturschutzes sowie des gedeihlichen Miteinanders aller Gäste im Gebiet, das einen hohen und weiter steigenden Besucherdruck aufweist.“ Basis für die Verhaltensregeln sei das NÖ bzw. Wiener Nationalparkgesetz. So gibt es unter anderem ausgewiesene Spazier- und Radrouten, freigegebene Uferbereiche zum Baden und Gewässerabschnitte zum Bootfahren.

„Im Nationalparkgebiet gilt generell Leinenpflicht für Hunde. An den Badeplätzen können Hunde ohne Leine ins Wasser gelassen werden, danach müssen sie wieder angeleint werden. Auf den Treppelwegen in diesem Donauabschnitt gilt weiters seitens Schifffahrtsaufsicht seit Langem ein generelles Radfahrverbot“, so Dorn.

Nationalpark-Sprecherin Erika Dorn: „Organe suchen stets das Gespräch mit Gästen“

Zur Einhaltung der gesetzlichen Regelungen ist die Nationalparkverwaltung verpflichtet, Aufsicht auszuüben. Dies erfolgt durch eigens von der Behörde vereidigte Nationalpark-Ranger sowie Mitarbeitende der Österreichischen Bundesforste bzw. der Stadt Wien. „Stets suchen die Aufsichtsorgane das Gespräch mit Gästen, wenn diese bei Übertretungen angetroffen werden, und versuchen im Dialog das Verständnis für die Regelungen zu erwirken. Bei Uneinsichtigkeit sind die Organe verpflichtet, Anzeige zu erstatten“, erklärt Dorn weiter.

Im konkreten Fall sei der Nationalparkbesucher mit seiner Familie an der Donau angetroffen worden. „Die Gäste befuhren mit Rädern den Treppelweg, der Hund lief längere Zeit ohne Leine umher und die Gruppe ging in Folge zum Donauufer. Der Nationalpark-Ranger sprach den Besucher an und versuchte, ihn in einem längeren Gespräch zu überzeugen. Bedauerlicherweise folgten aggressive und uneinsichtige Rückmeldungen. Daher wurde gemäß Nationalparkgesetz die Anzeige erstattet“, berichtet Dorn.

Die Höhe der Strafe sei demnach nicht Sache des Nationalparks, wie Dorn gegenüber der NÖN erläutert: „Die Strafen werden auf Basis der geltenden Gesetze und abhängig von den erfolgten Übertretungen von der zuständigen Behörde, in diesem Fall die Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf, festgelegt und ausgesprochen. Weder auf die Entscheidung noch auf die Höhe des Betrags kann die Nationalparkverwaltung Einfluss nehmen. Es steht dem Nationalparkgast jedoch natürlich frei, bei der Behörde um eine entsprechende Milderung anzusuchen.“