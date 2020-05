Am Mittwoch geht in der Bezirkshauptstadt die erste Gemeinderatssitzung seit dem Ausbruch der Coronapandemie über die Bühne. Bei dieser wird NEOS-Gemeinderat Joseph Lentner einen Dringlichkeitsantrag einbringen. Er fordert, dass die Sitzungen des Stadtparlaments künftig per Livevideo übertragen werden.

Lobner: „Darüber kann man sicher diskutieren“

„Gerade in einer Zeit, die durch starke Isolation und Unsicherheit geprägt ist, ist die Politik gefordert, mit Transparenz und kreativen Lösungen die Menschen mit ins Boot zu holen“, betont Lentner. Ein Live-stream des öffentlichen Teils der Gemeinderatssitzungen sei in Zeiten von Digitalisierung und Barrierefreiheit ohnehin längst überfällig, meint der NEOS-Obmann.

Was sagt VP-Bürgermeister René Lobner zum Vorstoß Lentners? „Darüber kann man sicher diskutieren.“ Der Stadtchef gibt aber zu bedenken, dass gewöhnlich nicht mehr als fünf Zuseher den Gänserndorfer Gemeinderatssitzungen beiwohnen. Das Interesse der Bürger dürfte also nicht so groß sein, wie der NEOS-Gemeinderat vielleicht glaube.

Transparent seien die Sitzungen auch jetzt schon: „Es gibt Protokolle, die man jederzeit online nachlesen kann.“ Laut Lobner dürfe man eines auch nicht vergessen: „Ein Livestream bedeutet zusätzlichen technischen Aufwand und somit auch erhebliche Kosten.“