Der „Boden-Wasser-Schutz-Tag“ hat eine 20-jährige Tradition und lieferte auch heuer interessante Erkenntnisse von Experten, die via Internet-Stream aus der Landwirtschaftskammer Oberösterreich Vorträge hielten und sich an Diskussionen beteiligten. Einer von ihnen war der Auersthaler Ludwig Hermann, der sich mit seiner Firma Proman seit Jahren mit dem Thema des Phosphor-Recyclings beschäftigt.

Die gesamte Veranstaltung legte den Fokus auf das für die Pflanzenernährung essenzielle Mineral, dessen Verfügbarkeit immer knapper wird. Durch die Ernte werden Nährstoffe entnommen, die dem Boden dann wieder zurückgegeben werden müssen, um ihn nicht auszulaugen. Deswegen bedarf es auch Strategien und Möglichkeiten, Phosphor zu gewinnen und – vor allem – Phosphor zurückzugewinnen, bevor er ins Grundwasser kommt, was einerseits eine Verschwendung von wertvollen Ressourcen bedeutet und andererseits auch Schaden anrichten kann.

„Wir konsumieren und kontaminieren aktuell mehr, als die Biosphäre verträgt“, warnte Hermann in seinem Vortrag: „Die Düngung über den Grenzwerten führt zu einer Belastung der Gewässer.“ Die Lösung sei, wieder mehr auf Kreislaufwirtschaft zu setzen. Im europäischen Green Deal 2020 sei genau dieser Ansatz enthalten.

Ziel ist es, mehr Treibhausgase in der Landwirtschaft zu speichern. Dafür werden 750 Mrd. Euro aus dem europäischen Fonds zur Verfügung gestellt: Diese „Farm to Fork“-Strategie setze auf eine bio-basierte Kreislaufwirtschaft mit Nährstoff-Recycling mit dem Ziel, die Nährstoffwerte in den Gewässern bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren, so Hermann.

Rund 2,4 Mio. Tonnen Phosphor werden in die EU importiert, aber nur 1,5 Mio. Tonnen wieder abgeführt – einen Großteil dieser Abfälle könnte man allerdings wiederverwenden. Mit seiner Firma Proman beschäftigt sich Hermann deshalb mit der Phosphor-Rückgewinnung aus Klärschlamm.