Die Volkspartei mit ihrem Spitzenkandidaten Bürgermeister Friedrich Quirgst behält die absolute Mehrheit trotz des Verlusts von zwei Mandaten im Gemeinderat. „Es ist nicht leicht, dreimal hintereinander eine absolute Mehrheit zu erlangen. Ich habe immer davor gewarnt, dass die Wahl keine sichere Sache sein wird. Immerhin hatten vier Parteien das Ziel, die Absolute zu kippen“, kommentiert VP-Bürgermeister Friedrich Quirgst das für ihn „dennoch erfreuliche“ Wahlergebnis.

Laut SP-Stadtrat Harald Nikitscher kann die SPÖ in der Stadt das erste mal seit dem Jahr 2000 einen Stimmenzuwachs verbuchen. „Mit einem lachenden und einem weinenden Auge betrachten wir das Wahlergebnis. Ein lachendes Auge deshalb, weil wir ein Mandat dazugewonnen haben. Ein weinendes, weil wir die absolute Mehrheit der ÖVP nicht knacken konnten“, so Nikitscher.

Der Spitzenkandidat weiter: „Wir werden unsere Vorhaben verfolgen, versuchen unsere Ziele umzusetzen und für die Bürger von Deutsch-Wagram da zu sein.“

Grünen-Gemeinderätin Bettina Bergauer freut sich ebenfalls über einen zusätzlichen Sitz im Gemeinderat. „Wir werden – so wie es aussieht – auch ein Stadtratsmandat bekommen. Außerdem freut es mich, dass nun auch Brigitte Windbichler-Grohsmann in den Gemeinderat einziehen kann.“ Auch ein Vorsitz im Prüfungsausschuss scheint den Grünen fast sicher. „Unsere Themen, wie der Schutz der Bäume, der Klimawandel und erneuerbare Energien, sind bei den Menschen angekommen und diese haben es mit ihrer Stimme honoriert“, analysiert Bergauer das Ergebnis der Gemeinderatswahlen.

Grüne sehen sich als großer Wahlsieger

Die Grünen sehen sich mit dem größten Stimmenzuwachs (3,3 Prozent) als eindeutiger Wahlsieger.

FP-Gemeinderat Werner Cermak zeigt sich zufrieden mit dem annähernd gleichen Wahlergebnis wie beim Urnengang im Jahr 2015: „Auf der einen Seite sind wir etwas enttäuscht, weil wir die Absolute der ÖVP nicht zu Fall brachten. Andererseits wäre die ÖVP, laut unserer Analyse, vermutlich mit den Grünen eine Koalition eingegangen, was für uns auch nicht gut wäre. Verglichen mit anderen Gemeinden und Städten ist das Ergebnis – trotz des Negativ-Trends in der Bundespolitik – für die FPÖ in Deutsch-Wagram sehr erfreulich ausgefallen.“

Der Vorsitzende der Bürgerliste „!wir für Deutsch-Wagram“, Peter Lauppert, findet es schade, dass sich in den nächsten fünf Jahren nichts ändern wird. „Ich glaube fest, dass die ÖVP genau so ihre Alleingänge durchziehen wird wie in der jüngsten Periode. Wir werden weiterhin gute Oppositionspolitik machen, die ÖVP wird weiterhin alleine arbeiten“, so !wir-Vorsitzender Lauppert.

