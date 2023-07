McDonald's plant Filiale in Gänserndorf

Bislang mussten Fans von Burger, Chicken Nuggets, Gartensalat und Co. immer nach Deutsch-Wagram fahren, um ihren Fastfood-Hunger zu stillen. Das könnte sich nun bald ändern. Die NÖN fragte bei dem Franchise-Unternehmen nach, was an den Gerüchten dran ist.

Unternehmenssprecher Wilhelm Baldia bestätigt, dass McDonald's Interesse an einem Lokal in der Bezirkshauptstadt habe und diesbezüglich bereits in Verhandlungen mit dem Grundstücksbesitzer stehe. „Die Fläche neben dem OBI-Markt wäre einer der möglichen Standorte für ein neues Restaurant in Gänserndorf. Eine endgültige Entscheidung wurde aber noch nicht getroffen“, so Baldia weiter.

Gibt es schon konkrete Informationen zu einem möglichen Baustart? „Dafür ist es noch zu früh“, erklärt Baldia.

Stadtchef René Lobner bestätigt, dass die Fastfood-Kette Interesse an einem Lokal in der Bezirkshauptstadt bekundet hat: „Wir bemühen uns seit Jahren darum, da ein McDonald's schon lange ein Wunsch der Jugend ist.“