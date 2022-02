SPÖ hält ihren Mandatsstand

Mit großer Spannung wurde am Sonntagabend das Ergebnis der Gemeinderatswahl erwartet. Die Neuwahl war bekanntlich durch den Rücktritt aller SPÖ-Mandatare im Vorjahr notwendig geworden. Als die Stimmen ausgezählt waren, jubelten vor allem die bisherigen Regierungsparteien SPÖ und ÖVP.

Die Roten um „Titelverteidiger“ Herbert Porsch konnten ihren Mandatsstand von 7 halten und bekamen sogar um vier Stimmen (von 411 auf 415) mehr als 2020. Auch die ÖVP legte zu: Spitzenkandidat Walter Seehofer durfte sich nicht nur über einen Zuwachs von zwölf Stimmen auf 220 freuen, die Schwarzen erhielten auch einen Sitz mehr im Ortsparlament und werden künftig vier statt drei Gemeinderäte stellen.

Wahlverlierer ist die Bürgerliste LOS: Als einzige Partei büßte sie Stimmen ein. Statt 263 Wählern konnte das Team um Listenersten Heinrich Brandstetter nur 208 Obersiebenbrunner für seinen Weg begeistern. Die GO7 mit Spitzenkandidat Rudolf Grill konnte zwar von 222 auf 249 Stimmen zulegen, das reichte aber nicht für ein fünftes Mandat.

Die FPÖ, die mit einem kleinen Team – angeführt von Ingo Landegger – antrat, legte ebenfalls zu (von 23 auf 42 Stimmen), schaffte den Einzug in den Gemeinderat aber nicht.

Porsch: „ÖVP ist unser erster Ansprechpartner“

Die erste Reaktion von SPÖ-Spitzenkandidat Herbert Porsch: „Das ist eine Bestätigung unseres Weges. Wir konnten leicht zulegen und haben zu allen anderen Parteien einen Mandatsabstand von drei.“

Walter Seehofers ÖVP konnte ein Mandat dazugewinnen. Foto: Ernst Spet

Die alte Koalition mit der ÖVP hat nun auch einen satten Überhang von 11 zu 8 Mandaten. Endgültig festlegen will sich Porsch aber noch nicht: „Wir konnten mit dem Großteil der ÖVP gut zusammenarbeiten und sie werden auch unser erster Ansprechpartner sein. Mein Demokratieverständnis gebietet es aber, dass ich mit allen Gemeinderatsparteien sprechen werde.“

Auch ÖVP-Spitzenkandidat Walter Seehofer sieht sich mit seinem Mandatsgewinn als Wahlsieger und kann sich vorstellen, Bürgermeister zu bleiben: „Man hat gesehen, dass in der Zeit zwischen SPÖ-Rücktritt und der Neuwahl, in der ich die Amtsgeschäfte innehatte, viel weitergegangen ist. Ich werde mir anhören, was die SPÖ zu bieten hat, werde aber sicher auch mit den anderen Parteien sprechen“, schließt er eine Dreier-Koalition nicht aus.

Koalition wäre gestärkt

