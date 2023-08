Wohnpark in Gänserndorf-Süd: Wieder Kritik von einem Hauskäufer

Wieder gibt es von einem Hauskäufer massive Kritik am „Wohnpark Gänserndorf“ in der Waldheimstraße, weil noch immer nicht alle Gebäude bezugsfertig seien. Versprochen war vom Bauträger 2021 – dann kamen Pandemie, Ukraine-Krieg und der Konkurs der damaligen Baufirma (die NÖN berichtete).

„Wir sind leider auch Käufer im Katastrophen-Wohnpark in Gänserndorf-Süd“, schrieb eine verärgerte Familie per Mail an die Redaktion. Was ist der Grund dür den Zorn? „Der Bauträger will einigen Familien die Häuser in den nächsten Wochen übergeben. Eine Verweigerung der Übergabe durch den Käufer ist vertragsgemäß ausgeschlossen, wenn es sich um kleinere Mängel handelt.“

Was gibt es zu beanstanden? „Fehlende Carports sowie Luftwärmepumpen, die nicht für den österreichischen Markt bestimmt sind.“ Niemand könne ernsthaft behaupten, dass Carports in Österreich Mangelware seien. „Bei den bereits übergebenen Häusern wurden Luftwärmepumpen der Firma Vaillant eingebaut. Die wollen wir auch.“ Der Bauträger rede sich aber darauf aus, dass diese Luftwärmepumpen so schwierig zu bekommen seien.

Andere Firmen in der Umgebung hätten später angefangen zu bauen und trotzdem die Häuser bereits an die Kunden übergeben: „Unser Bauträger ist weder professionell noch seriös.“

Corona und Krieg sind höhere Gewalt Bauträger

Der lässt die Kritik natürlich nicht auf sich sitzen. Gegenüber der NÖN erklärt er: „Wir sind bekanntlich aufgrund höherer Gewalt unverschuldet in diese Situation gekommen.“ Man habe immer versucht, alle Käufer zufriedenzustellen. Der Verfasser des Mails beabsichtige nur, bewusst schlechte Stimmung zu verbreiten.

Die Fakten aus der Sicht des Bauträgers: Die Carport-Platte sei bereits betoniert, das Carport selbst sei bestellt und werde in den nächsten Wochen geliefert. Was die Luftwärmepumpe betrifft, soll die betroffene Familie ohnehin ein Vaillant-Produkt erhalten haben. Dabei handle es sich um einen europäischen Hersteller, der eine Zulassung im kompletten EU-Raum habe.

„Hier verbreitet die Kundschaft Unwahrheiten. Sie wurde von uns bereits darauf hingewiesen, dass wir uns rechtliche Schritte vorbehalten, sofern dies weiterhin geschieht“, ärgert sich der Bauträger. Und abschließend: „Die Vorwürfe sind somit alle haltlos und entsprechen nicht der Wahrheit.“