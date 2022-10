Russische Autorin über Katastrophen: „Musste mich selbst heilen“

Wenn man sie in ihrer Küche sieht, wie sie ihren Mann bittet, ihren kleinen Sohn einzufangen, den Familienhund auf seinen Platz schickt und beim Kaffee etwas nervös aber nett plaudert, dann glaubt man gar nicht, dass sie bereits unzählige Katastrophen er- und überlebt hat.

Sie selbst kann es ebenfalls nicht glauben: „Wenn ich das alles erzähle, dann kommt es mir vor, dass es das Leben einer anderen Person war. Das alles hat mit mir heute nichts mehr zu tun“, sagt Kseniya Schneider, die nun ein Buch über ihr Leben herausbrachte.

Es trägt den Titel „Katastrophen, die mich erschaffen haben“. Derer waren es viele. Die fast 31-Jährige ist gebürtige Russin und lebt seit 15 Jahren in Österreich, seit drei Jahren in Waltersdorf an der March. Ein Ort, den sie als „letztes Eck von Österreich“ bezeichnet.

Er starb in ihren Armen. „Die erste Katastrophe, mit der alles angefangen hat, war, als mein bester Freund in meinen Armen gestorben ist.“ Das war noch in Russland. Als die Teenager gemeinsam Basketball spielten, „ist er einfach umgefallen und war tot, bevor der Notarzt gekommen ist“, erinnert sie sich.

Aufgearbeitet hat dieses traumatische Erlebnis niemand mit ihr. „Das macht man in Russland nicht. Man spricht nicht über Hässliches oder Schlechtes.“ Das zeigte sich bereits früher: Als sich ihre Eltern scheiden ließen, war sie noch ein kleines Mädchen. Warum es dazu kam, hat ihr nie jemand erklärt.

Sie begann zu halluzinieren. Nach dem Tod ihres besten Freundes begann die Abwärtsspirale: Sie ging mit ihrer Mutter nach Österreich, in die Nähe von Graz. „Ich dachte mir, ich hab’ in der Schule gar nicht Deutsch gelernt“, lacht sie bei der Erinnerung, weil sie zu Beginn kein steirisches Wort verstanden hat.

Sie war überfordert, das löste Halluzinationen aus. Weil ihr niemand glaubte, dass sie Dinge sieht und hört, die gar nicht real waren, hörte sie auf, darüber zu sprechen. Die Integration fiel ihr in diesem Zustand schwer. Warum sie keinen Psychologen aufgesucht hat? „Das macht man in Russland nicht, darum habe ich nicht daran gedacht.“ Ihre Familie ignorierte ihre Probleme.

Depression, Selbstmordversuch, Abtreibung. Mit 17 zog sie von zu Hause aus. Sie hatte einen Freund, der selbst psychisch krank war. Sie experimentierte mit Drogen, litt an Depressionen. Dann versuchte sie, sich das Leben zu nehmen.

„Ich habe gerade noch rechtzeitig selbst die Rettung gerufen und mich einweisen lassen“, schildert sie. Eine weitere Therapie danach war nicht möglich. Therapeuten, die die Krankenkasse gezahlt hätte, seien nicht wirklich daran interessiert gewesen, ihr zu helfen. Private Psychologen, „die mich Richtung Heilung gebracht hätten, konnte ich mir nicht leisten“.

Mit 22 Jahren wurde sie trotz Pille schwanger. „Ich konnte nicht einmal für mich selbst sorgen, darum war klar, dass ich abtreiben werde.“ Auch wenn die Waltersdorferin heute relativ gefasst darüber sprechen kann, sagt sie: „Es war schrecklich. Und man fühlt sich deswegen immer schlecht. Man fragt sich, wie es mit Kind gewesen wäre.“ Trotzdem weiß sie, dass es für sie richtig war: „Ich bin heute mit vollem Herzen Mutter. Das hätte ich damals nicht geschafft.“

Reden, wenn Märchenschlösser zerbrechen. Der Kindsvater hatte sich später umgebracht. Ihm hat es ebenfalls an psychologischer Hilfe gefehlt. „Darum habe ich das Buch geschrieben, weil alles verschwiegen wird.“ Sie will vor allem jungen Menschen zeigen, wie wichtig es ist, über das zu sprechen, was sie beschäftigt. „Vielen Jungen geht es schlecht. Die Märchenschlösser der Kindheit werden zerstört, der Erwartungsdruck steigt – das dauert, bis du 30 bist und bis dahin musst du einmal überleben.“

Heilende Wendung: Ihr Mann und ihr Sohn. Für Schneider hat sich alles geändert, als sie ihren heutigen Ehemann kennenlernte: „Er ist der Einzige, der mir zugehört hat.“ Er hat sie auch ermutigt, das Buch zu schreiben. Ein entscheidender Wendepunkt in ihrem Leben war ihre Schwangerschaft. Als sie davon erfahren hat, war ihr sofort klar: „Ich brauche keine Ratgeber über Erziehung. Ich musste zuerst mich selbst heilen, um ihn nicht mit meinen Traumen anzustecken“, blickt sie auf ihren elf Monate alten Sohn, der fröhlich zu ihr marschiert.

Die Überwindung zum Seelenstriptease. Das Buch zu veröffentlichen sei freilich eine große Überwindung gewesen, denn damit wissen alle in ihrem Umfeld über ihr Leben Bescheid. „Irgendwann hab’ ich aber gedacht: Egal, ich mach’s einfach.“

Das schwierigste Kapitel war jenes, in dem sie die Abtreibung beschreibt. Von dieser wird ihre eigene Mutter erst erfahren, wenn sie das Buch gelesen hat. „Ich mache niemandem Vorwürfe“, betont die junge Mama, denn als Elternteil mache man eben Fehler. „Meine Mutter hat es sicher besser gemacht als ihre Mutter. Und ich versuche, es besser zu machen als meine.“

Ein Pseudonym? „Das wäre heuchlerisch!“ Ob Schneider überlegt hat, ihr Erstlingswerk unter einem anderen Namen zu veröffentlichen? Ihren Mädchennamen zu verwenden? Ja. Warum sie es dann doch nicht getan hat? „Ich habe das Buch geschrieben, um junge Menschen zu ermutigen, auszusprechen, was ihnen auf der Seele liegt. Wie heuchlerisch wäre das, wenn ich mich dann selbst hinter einem anderen Namen verstecken würde?“

