Kürzlich ging der Spatenstich für das neue Bauprojekt der NBG (Niederösterreichische gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft) in Matzen über die Bühne. Auf dem freien Areal in der Warthberggasse entstehen 60 Wohnungen und 13 Reihenhäuser in Miete mit Kaufoption. Alle Wohneinheiten werden in Niedrigenergiebauweise mit kontrollierter Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung errichtet. Beheizung und Warmwasserbereitung erfolgen mittels Biogas, zusätzlich sorgt eine Photovoltaikanlage für grüne Energie.

Die Stiegenhäuser sind barrierefrei und verfügen selbstverständlich über einen Personenaufzug. Die Wohnungen haben eine Nutzfläche von 57 bis 85 Quadratmetern, die Reihenhäuser warten mit einer Fläche von etwa 110 Quadratmetern auf. Jede Wohneinheit ist mit Balkon oder Loggia ausgestattet, den Erdgeschoßwohnungen und Reihenhäusern sind jeweils kleine Gärten mit Terrasse und einer Gartengerätehütte zugeordnet.

In die Wege geleitet worden war das Projekt noch von Ex-Listenbürgermeisterin und der jetzigen Vizebürgermeisterin Claudia Weber. Vorstandsobmann Walter Mayr von der NBG bedankte sich im Rahmen des Spatenstichs bei der Gemeinde und beim Land Niederösterreich herzlich für die gute Zusammenarbeit.