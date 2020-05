Der 29. Mai soll der Tag sein, an dem die Freibäder des Landes in Betrieb gehen dürfen. Dann soll die coronabedingte Sperre der Bäder und Sportstätten laut Bundesregierung enden. Die NÖN fragte bei den Bädern im Weinviertel nach, ob sie bereits startklar sind.

Als der 29. Mai als Aufsperrdatum genannt wurde, haben die Mitarbeiter der Sportverwaltung begonnen, das Hollabrunner Freibad aus dem Winterschlaf zu holen.

„Wir haben eine Vorlaufzeit von drei bis vier Wochen, bevor diese Freizeiteinrichtung Gäste empfangen kann“, spricht Helmut Schneider, Betriebsleiter der Sportverwaltung, von Wartungs- und Ausbesserungsarbeiten an Nebengebäuden, Wasserrutsche und Spielflächen an. Alle Becken müssen intensiv gereinigt werden.

Freizeitbetriebe-Chef Schneider betont, dass vor einer Badöffnung noch wesentliche Fragen mit der Politik zu klären seien: Man müsse die Wirtschaftlichkeit des Freibadbetriebs im Blick haben, wenn Maßnahmen wie Besucherbeschränkungen umzusetzen sind. Preisgestaltung und Öffnungsdauer würden direkt damit zusammenhängen. Klar sei, dass Rekordtage mit über 1.000 Besuchern heuer ein Wunschtraum sein werden.

In Gänserndorf stellt sich Bürgermeister René Lobner darauf ein, dass das neue Hallenbad Ende Mai aufgesperrt werden kann, „natürlich unter Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen“. Dazu gehören in erster Linie die Abstandsregeln. Die Gemeinde werde sich genau ansehen, wie viele Quadratmeter im Bad zur Verfügung stehen: „Dementsprechend können wir dann festlegen, wie viele Besucher gleichzeitig die Anlage benutzen können.“

Fest steht auch, dass es nur einen reinen Schwimmbetrieb geben wird. Auf den Sprungturm und die Attraktionen – die Sky-Climbing-Kletterwand und die Aquacross-Seilkletteranlage – werden die Gäste bis auf Weiteres verzichten müssen. Übrigens: Während des Schwimmens braucht man keine Schutzmaske. „Das Chlor im Wasser sollte ja das Virus abtöten“, meint Lobner.

Das Florian-Berndl-Bad in Bisamberg (Bezirk Korneuburg) könnte laut Geschäftsführer Ulf Seifert schon morgen aufschließen: „Alle Revisionsarbeiten wurden bereits erledigt.“ Wie der Badbetrieb letztendlich ablaufen wird, kann er beim besten Willen nicht sagen: „Wir müssen noch die Verordnungen abwarten. Da geht es auch darum, wie viele Personen ins Bad dürfen.“

An den Kassen wurden jedenfalls schon Plexiglasscheiben angebracht. Interessant sei auch, ob sich die Höchstanzahl nach Personen pro Qua dratmeter Liegefläche oder pro Quadratmeter Wasserfläche orientiert. Was das Hallenbad betrifft, müsse man ebenfalls erst die Verordnung abwarten. „Die Vereine klopfen jedenfalls schon kräftig an und wir werden alles unternehmen, um die gesetzlichen Vorgaben, soweit es möglich ist, zugunsten der Besucher auszulegen“, sagt Seifert.

Schönmann Freuen sich auf die Eröffnung der Saison im Mistelbacher Weinlandbad: GemeinderatJürgen Fenz, Sachbearbeiter Christoph Gahr, SportstadtratFlorian Laden-gruber, Bürgermeister ErichStubenvoll und Rainer Homolla

Mistelbach bereitet derzeit unter Hochdruck den Betrieb des Weinlandbades vor. Mit Pfingstsamstag, 30. Mai, soll das größte Freibad des Weinviertels die Türen für alle Badegäste wieder öffnen, jedoch mit Einschränkungen, um die Covid-19-bedingten Schutzmaßnahmen einhalten zu können.

„Es ist damit zu rechnen, dass nur eine begrenzte Anzahl an Personen das Bad betreten bzw. eine begrenzte Anzahl an Personen gleichzeitig die Becken benutzen darf“, heißt es aus dem Rathaus. Aus diesem Grund wird es voraussichtlich in diesem Sommer keine Saisonkarten geben.

Eröffnet wird die Saison erstmals seit zehn Jahren wieder durch einen Sprung des Stadtchefs ins kühle Nass (geplant 14 Uhr).