Ungewöhnlich war in der Stadtgemeinde die erste Gemeinderatssitzung seit Anfang der Coronakrise: Die Zusammenkunft fand im Kultursaal K9 statt, mit entsprechendem Abstand zwischen Tischen und Sesseln. Weniger ungewöhnlich war dafür das Hauptthema der Sitzung – die Gemeindefinanzen.

2019 Überschuss erzielt - 2020 wohl weniger positiv

So wurde von VP-Bürgermeister Helmut Doschek der Rechnungsabschluss präsentiert: Knapp 13 Millionen Euro an Aussgaben und Einnahmen wies der ordentliche Haushalt auf, wobei ein Überschuss erzielt wurde. Im außerordentlichen Haushalt wurden 4,3 Millionen investiert. Die Schulden der Stadtgemeinde belaufen sich auf 18,2 Millionen Euro – so weit die Bilanz des Vorjahres.

Dieses Jahr wird sie voraussichtlich weniger positiv ausfallen: Bürgermeister Doschek geht derzeit von bis zu 500.000 Euro an Einbußen bei Ertragsanteilen und Kommunalsteuer aus. „Wir wissen noch nicht, wie stark uns die finanzielle Belastung durch die Covidkrise treffen wird“, gibt er zu bedenken.

Aufgrund dieser Ungewissheit hat die Gemeinde erstmals eine Kategorisierung im Straßenbau vorgenommen. Das Budget für die Arbeiten beträgt insgesamt 350.000 Euro, Arbeiten im Umfang von 157.000 Euro werden als „sehr notwendig“ erachtet.

Die Ungewissheit war auch Grund dafür, dass die SPÖ mit einem Dringlichkeitsantrag zur Förderung der Wirtschaft durch Verzicht auf die Kommunalsteuer scheiterte. Die Gemeinde könne aktuell nicht auf Einnahmen verzichten, so Doschek.