Zistersdorf: Forstinger schließt seine Pforten

NÖ-weit sind von der Schließung 50 etwa Mitarbeiter betroffen, die mit heutigem Datum beim AMS-Frühwarnsystem angemeldet werden sollen - das gab das Unternehmen am Freitag bekannt. Mit den betroffenen Beschäftigten soll in Einzelgesprächen die Möglichkeit einer Beschäftigung in anderen Forstinger-Standorten besprochen werden, heißt es.

Ein kurzer Rückblick: Forstinger schlitterte vor wenigen Wochen bereits zum dritten Mal in die Insolvenz. Die Autozubehörkette strebt eine Sanierung an. Die Straffung des Filialnetzes sei eine Maßnahmen zur Sicherung der Fortführung des Unternehmens, „um das Netz als Ganzes zu stärken“, so die Firma. An den verbliebenen Standorten soll das Service- und Werkstattangebot ausgebaut werden.