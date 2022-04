Ein Ehrenring für Franz Neduchal

Werbung

Im Rahmen des Frühlingskonzerts des Musikvereins Weiden wurde Alt-Bürgermeister Franz Neduchal der Ehrenring der Gemeinde verliehen. Der Beschluss dazu war in der Gemeinderatssitzung am 7. März erfolgt.

Neduchal, hauptberuflich Landwirt, zog 1999 mit 30 Jahren in den Gemeinderat ein und bekleidete von 2010 bis 2019 das Amt des Bürgermeisters. Am 23. Mai 2019 übergab er den Ortschefposten an den aktuellen ÖVP-Bürgermeister Markus Lang und fungierte noch bis 2021 als Vizebürgermeister.

In seine Amtszeit als Bürgermeister fielen unter anderem die Eröffnung des Kindergartens, der Bau des Fernwärmeheizwerks in Zwerndorf, der Waldwirtschaftsplan, die Sanierung des Wasserwerks Zwerndorf, der Bau der Wasserversorgungsanlage Oberweiden, der Beitritt zum G.V.U.-Abgabeneinhebungsverband, die Schaffung von Betriebsgebieten, die Errichtung des Kreisverkehrs Baumgarten, die Teilbebauungspläne für alle Badeteichsiedlungen in Zwerndorf, ein Entwicklungskonzept zur Raumordnung, der Beitritt zu den G21-Gemeinden, das Heimatbuch Baumgarten, die Errichtung des Weidner Rundwegs, die Beteiligung an „Marchfeld mobil“ und – nicht zuletzt – der Beschluss für das eigene Gemeindewappen.

