Seit 101 Jahren der Musik verpflichtet

Was vor nunmehr 101 Jahren begonnen hatte, wurde zu einer Erfolgsgeschichte. 1921 wurde der Verein als Musikverein Oberweiden unter der Leitung von Josef Windsteig gegründet. Damals umfasste der Verein zwölf Musiker – ausschließlich aus Oberweiden. 1974 traten die ersten Damen der Kapelle bei. Damit war die 53 Jahre dauernde Männerdomäne gebrochen. Heute ist das Verhältnis bereits sehr ausgeglichen.

Inzwischen kommen die Musiker nicht nur aus Oberweiden, sondern auch aus Baumgarten und Zwerndorf, also aus allen Orten der Gemeinde Weiden. Ein paar Mitglieder scheuen auch die Anreise aus anderen Ortschaften aus der Umgebung nicht. Das 100-jährige Jubiläum 2021 konnte nicht gebührend gefeiert werden. Es wurde aber zum Anlass genommen, den Verein in „Musikverein Weiden an der March“ umzubenennen und mit neuen Trachten auszustatten.

Der Verein besteht aus 65 Mitgliedern

Der Verein besteht aktuell aus 65 jungen und jung gebliebenen Musikern sowie sechs Marketenderinnen. Mit einem Durchschnittsalter von nur 35 Jahren sieht man, dass Blasmusik und Vereinsleben nicht aus der Mode geraten. Dieser Umstand ist neben der Liederwahl sicherlich auch den unterschiedlichen Ausrückungen zu verdanken: Von kirchlichen Anlässen und Gemeindefestivitäten über Vereinsausflüge nach China bis hin zum Auftritt bei der Wiener Wiesn war schon fast alles dabei. Ein Fixpunkt für den Verein ist das alljährliche Frühlingskonzert, das immer am Palmsonntag im Dorfzentrum Oberweiden stattfindet.

Im Jahr 2009 wurde das „Jugendensemble Weiden“ gegründet. Als Ergänzung zum Musikunterricht können die Jungen das Zusammenspiel in einer wöchentlichen Probe erleben. Jährlich findet auch ein Jugendcamp für den Blasmusiknachwuchs mit viel Musizieren und ersten Marschproben statt. Eine besondere Freude ist es, wenn der Nachwuchs dann auch dem Verein beitritt. Dieser ist stolz auf alle seine Mitglieder. Denn es sagte bereits Gustav Mahler: „Das Beste der Musik steht nicht in den Noten.“

Übrigens: Am 11. September findet der beliebte Kirtag im Weydner Wirtshaus in Oberweiden statt. Der Musikverein Weiden an der March freut sich auf zahlreiche Besucher.

