„Von Untersiebenbrunn nach Oberweiden soll – quer durchs Natura-2000- Gebiet, quer durchs Vogelschutzgebiet – eine 110-kV-Freileitung gespannt werden“, ärgert sich Grünen-Bezirkssprecherin Beate Kainz. Die NÖN berichtete über das Vorhaben und die grüne Kritik daran, nun ist ein Verfahren abgeschlossen, das dem Bau grünes Licht gibt.

Kainz berichtet: „Alle anderen Abnehmer, für die die Leitung errichtet werden sollte, werden im Bewilligungsbescheid nicht mehr erwähnt. Übrig geblieben ist nur die GasConnect Austria.“ Für die Bewilligung jeder Starkstromleitung ist die Versorgung der Bevölkerung Voraussetzung. „Aber das geht sich aus, weil ein Unternehmen ja auch Teil der Bevölkerung ist“, schäumt die Grünen-Bezirkssprecherin:

„Gleiche Vorwürfe, nur wurde uns mittlerweile Recht gegeben.“ EVN-Sprecher Stefan Zach

„Die GasConnect wird über ein eigenes 110-kV-Erdkabel mit Strom aus Schönkirchen versorgt. Erstaunlich, dass nun der Bedarf an einer weiteren Leitung mit der gleichen Spannung besteht.“ Für diese Leitung müsse auf beiden Seiten der Masten ein vier Meter breiter Korridor von Bäumen freigehalten und ein Umspannwerk errichtet werden. „Obwohl diese Stromleitung kürzer ist als die vorhandene Versorgungsleitung, die in der Erde liegt, ist der Aufwand ungleich größer“, so Kainz.

Die Netz NÖ GmbH, eine EVN Tochter, hatte diese Freileitung ursprünglich für verschiedene Abnehmer eingereicht. „Windräder, für die es keine Bewilligung gibt – den Ecoplus-Park in Marchegg, der mit Fertigstellung der S8 erstmalig tatsächlich Strom brauchen könnte, und eine Photovoltaik-Anlage. Übrig blieb nur die GasConnect, die schon über eine eigene Leitung verfügt. Ob der Bedarf auch den Einsprüchen der Betroffenen standhält, wird sich zeigen. Diese hätten ihn akzeptiert, wenn die EVN zugesagt hätte, ihr Kabel einzugraben“, kritisiert die Grüne: „Entgegen aller Widerstände beharrt die EVN aber auf der Trasse und der Freileitung.“

„Hier werden praktisch dieselben Vorwürfe wie im September erhoben."EVN-Sprecher Stefan Zach

EVN-Sprecher Stefan Zach kontert: „Hier werden praktisch dieselben Vorwürfe wie im September erhoben. Der einzige Unterschied ist, dass uns die Genehmigungsbehörde in der Zwischenzeit Recht gegeben hat. Und zwar sowohl, was die Gesetzeskonformität des Projektes angeht, als auch bei dessen Notwendigkeit.“

Die Leitung sei immer noch Teil eines übergeordneten Netzkonzeptes, das dabei helfen soll, die Leistung jener umgerechnet acht Donaukraftwerke abzutransportieren, die im Weinviertel bis 2030 durch Wind- und Photovoltaik-Kraftwerke erzeugt werden soll. Das Ganze sei Teil der Bestrebungen der Netz NÖ, die „Energiewende“ zu ermöglichen. „Das ist kein Privatprojekt für die Gas-Verdichtungsstation, sondern Teil eines großräumigen Netzinfrastrukturprojektes, das wertvollen Ökostrom abtransportieren und wirtschaftliche Entwicklung ermöglichen soll. Abgesehen davon entsteht enormer Zusatzbedarf durch die Umstellung von Gasverdichtern von fossilen auf elektrischen Betrieb bei der Gasverdichtungsstation“, erklärt Zach.

Das gewünschte Erdkabel sei etwa sechs Mal teurer und wartungsintensiver und der gesellschaftliche Auftrag der EVN umfasse eben Versorgungssicherheit und Kosteneffizienz. Zach abschließend: „Schäden an Freileitungen können früher erkannt und im Störungsfall meist innerhalb weniger Stunden behoben werden. Bei Erdkabeln kann eine solche Reparatur aber mehrere Tage dauern, weil die beschädigte Stelle gefunden und frei gelegt werden muss. Weil mit solchen Hochspannungsleitungen aber tausende von Haushalten und Betriebe versorgt werden, wären im Anlassfall auch tausende an Menschen und Betrieben von einer Störung betroffen.“