Heiliger Abend: So feiert der Bezirk Gänserndorf

Kurt Jantschitsch, der Regionsobmann des Südlichen Weinviertels und ÖVP-Bürgermeister von Bad Pirawarth, wird den Heiligen Abend mit seiner Gattin Martina und seiner fast 87-jährigen Mutter verbringen: „Wir werden einen Friedhofsbesuch machen und dann in einer Kirche eine persönliche Krippenandacht halten.“

Anschließend stehen ein gemütliches Abendessen und die feierliche Bescherung am Programm. Turbulenter dürfte es die Weihnachtsfeiertage zugehen, die im Kreise der Familie mit Kindern und Enkeln verbracht werden: „Wir freuen uns schon auf die Feier mit unserem zweijährigen Enkel, der Weihnachten mit Christbaum und Geschenken heuer das erste Mal richtig miterleben wird.“

Prenner-Sigmund: „Bin ein riesiger Weihnachtsfan“

Andrea Prenner-Sigmund, Bezirksvertreterin der Frau in der Wirtschaft, ist ein bekennender Weihnachtsfan. Der Ablauf des Heiligen Abends folgt einem traditionellen Rhythmus: „Wir feiern im Familienkreis mit meinem Bruder und seiner Frau, Kinder und Enkelkindern.“ Der Christbaum wird – wieder – bis zur Decke reichen und von ihr eigenhändig geschmückt werden. „Auch meine erwachsenen Kinder möchten noch vom Baum überrascht werden.“ Auf den Tisch kommt der obligate Spargel-Mandarinencocktail, ein Rezept ihrer Mutter, sowie zumeist Fondue. „Mein Mann ist bei der Krippenandacht in der Kirche engagiert, anschließend gibt es die Bescherung“, so Prenner-Sigmund. Zum Abschluss besuchen die meisten die Mitternachtsmette.

Onea moderiert bei „Licht ins Dunkel“

Wie verbringen eigentlich die Sportler des Bezirks das große Fest? Einer von ihnen, Paralympics-Teilnehmer Andreas Onea, der heuer in Tokio am Start war und Bronze bei der Europameisterschaft in Portugal holte, stellt sich einmal mehr in den Dienst der guten Sache.

Steht am Heiligen Abend vor der Kamera: Andreas Onea. ORF/Roman Zach-Kiesling

Der 29-Jährige moderiert wieder bei der „Licht ins Dunkle“-Sendung im ORF mit, wo er wahrscheinlich den ganzen Tag vor der Kamera stehen wird. Danach, sprich spätabends, geht es aber zu seiner Mutter, wo im Kreis der Familie gefeiert wird. Zum Essen gibt es eine Mischung zwischen österreichischer und rumänischer Küche.

Diese beschreibt Onea als „deftig“. Aber einmal im Jahr dürfe man auch als Leistungssportler über die Stränge schlagen. Danach geht es für den Deutsch-Wagramer in sein Geburtsland Rumänien, wo mit seiner Großmutter gefeiert wird. Das wird für Onea heuer so richtig emotional: „Ich habe sie seit anderthalb Jahren wegen der Corona-Pandemie nicht mehr gesehen.“