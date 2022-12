Bezirk Gänserndorf freut sich auf Feiertage

Werbung

Weihnachten – das Fest der Familie. Nach dem Besuch von Adventmärkten und Punschständen kehrt Ruhe in den Wohnzimmern ein. Wie feiert der Bezirk das Weihnachtsfest?

Die NÖN-Umfrage ergab: Ein ruhiges besinnliches Weihnachtsfest im Kreise der Familie steht im Vordergrund. Der Christbaum ist unabdingbarer Bestandteil, ebenso das gemeinsame Essen – auch wenn der Speiseplan differenziert ausfällt.

Rettungsdienst am Stefanitag

Thomas Hasenberger ist Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Gänserndorf-Marchegg. Er darf heuer das Weihnachtsfest mit der Familie verbringen. Erst am Stefanitag ist er für den Dienst eingeteilt. „Wir verbringen das Fest in Ruhe und Besinnung. Der Baum wird schon am Vortag geschmückt. Am Heiligen Abend gibt es gemütliches Beisammensein und die Bescherung“, so Hasenberger. Am Christtag steht der Besuch bei der Großmutter an.

Die Bezirksstelle ist über die Feiertage besetzt. „Wir versuchen, so gut wie möglich mit den freiwilligen Mitarbeitern auszukommen, damit unsere hauptberuflichen Kollegen ihr Weihnachtsfest mit den Familien verbringen können“, sagt Hasenberger.

Dafür dankt der Rettungsstellenleiter allen, die sich für die Dienste an diesen Tagen melden. Rettungsdienste und Krankentransporte sind gesichert, auch wenn Letztere an den Feiertagen seltener anfallen.

Helmut Doschek, ÖVP-Bürgermeister von Zistersdorf und im Brotberuf Polizist, wird am 26. Dezember wieder für die Sicherheit der Bürger sorgen.

Gemeinsames Kochen zählt zum Pflichtprogramm

„Wir feiern das Fest ganz klassisch im engen Familienkreis, – nur ich, meine Frau und meine Tochter“, erzählt der Ortschef über seinen Plan für den Heiligen Abend. Ein Christbaum wird schon am Vortag aufgestellt. Gemeinsamen Essen gehört für ihn dazu, auch wenn sich das im Hause Doschek aufgrund der sehr unterschiedlichen Vorlieben komplizierter gestaltet. „Meine Frau ist Veganerin, ich bin Fleischesser. Somit stehen die Beilagen bei uns im Zentrum. Gekocht wird immer gemeinsam“, verrät Doschek. Am Heiligen Abend besucht die Familie die Kindermette. Am Christtag steht die Besuchstour an.

Am Christtag wird die Verwandtschaft besucht

Der Präsident der Lions Gänserndorf, Karl Rath, setzt auf die klassische Variante: „Wir feiern zu Hause mit den Kindern und unserem 14 Monate alten Enkelkind. Wir sind schon sehr gespannt.“ Am Heiligen Abend steht zuerst das gemeinsame Essen am Programm. Diesmal gibt es Fondue. Dann folgt die Bescherung. Auch bei Familie Rath wird der Christtag zum Besuch der Verwandtschaft genutzt. „Den Stefanitag verbringen meine Frau und ich allein. Da müssen wir uns wieder erholen“, so Rath mit einem Schmunzeln.

