Auto plötzlich weg: Landwirt vor Gericht

Zwischen 16. und 21. März 2021 war auf einem Grundstück eines Landwirts (40) in Weikendorf ein Audi A4 abhandengekommen, den ein 31-Jähriger in Absprache mit dem Bauern dort abgestellt hatte. Der Landwirt musste sich wegen Diebstahls am Landesgericht Korneuburg verantworten.

Auf die Frage der Richterin, ob der Angeklagte die Anklage verstanden habe, sagte dieser: „Ja, ich versteh’s halt nicht ganz.“ Er habe sich mit dem 31-Jährigen mündlich darauf verständigt, dass dieser das Fahrzeug abstellen könne. Dass daraus fast eineinhalb Jahre würden, war nicht Teil der Abmachung. Das Fahrzeug sei auch – entgegen der Aussage des 31-Jährigen – nicht versperrt gewesen. Irgendwann 2020 habe er Kinder spielen sehen, die auch ins Auto gekrabbelt seien. Dokumente und Schlüssel für den Pkw habe er nie besessen.

Behörden schlugen beim Verkaufsversuch Alarm

Am 21. März, als der 31-Jährige den Wagen einem Interessenten zeigen wollte, war der Audi verschwunden. Bis zum Oktober 2021, als ein Ungar (33) versuchte, den Wagen, den er für 2.500 Euro gekauft hatte, anzumelden. Aufgrund der österreichischen Diebstahlsmeldung schlugen die ungarischen Behörden Alarm und beschlagnahmten das Fahrzeug. Gekauft wurde der Audi vom 33-Jährigen allerdings schon am 2. Juli.

Es sei viel zu reparieren gewesen, erklärte der Ungar den zeitlichen Abstand zwischen Erwerb und – versuchter – Anmeldung. Den Kauf im Juli habe ein Mechaniker (41) für ihn abgewickelt – auf einem Parkplatz in Weikendorf. Langer Verhandlung, kurzer Sinn: Außer dass der 40-Jährige gestattete, den Wagen auf seinem Gelände abzustellen, konnte auch der Prozess nicht mehr Fakten zutage fördern.

Und abgesehen von den Zweifeln an der Schuld des Landwirts, sagte die Richterin: „Ich glaub Ihnen auch.“ Ergebnis: Ein Freispruch für den 40-Jährigen.

