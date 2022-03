Fahrzeug war plötzlich weg

In einer Verhandlung wegen Einbruchdiebstahls am Landesgericht Korneuburg sollte es um ein verschwundenes Auto gehen. Dieses wurde im Einverständnis bei einem Landwirt in Weikendorf abgestellt. Dort stand es fast ein Jahr, bis der Besitzer des Pkw ihn endlich verkaufen konnte.

Doch zum Verkauf kam es nicht mehr, da das Fahrzeug vom Abstellplatz beim Landwirt verschwunden war. Aufgetaucht ist das Kfz schließlich wieder in Ungarn, wo es – im guten Glauben – erworben worden war. So schilderten es zumindest die zwei betreffenden ungarischen Zeugen der Richterin Monika Zbiral informell, da der Prozess gar nicht eröffnet werden konnte, weil der Angeklagte nicht erschienen war. Er hatte seine Ladung nicht behoben.

Normalerweise wird der Richter im Vorfeld des Verfahrens darüber informiert. Dass das in diesem Fall nicht erfolgte, irritierte Zbiral einigermaßen. Um dem vorzubeugen, wird die Ladung für die nächste Verhandlung persönlich durch die Polizei zugestellt.

