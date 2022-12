Freie Fahrt für die Pedalritter

Werbung

Landtagspräsident Karl Wilfing gab den Radwegabschnitt im Bereich des neuen Gewerbegebietes offiziell frei.

Nach der Fertigstellung der Radwegverbindung zwischen Tallesbrunn und Dörfles im Sommer 2022 wurde im Gemeindegebiet von Weikendorf nun eine weitere Radverkehrsanlage am westlichen Ortsende von Weikendorf im Bereich des Gewerbegebietes umgesetzt.

Der Radweg beginnt bei der „Alten Straße“ und verläuft südlich der B8a bis zum Lagerhausweg. In diesem Abschnitt befindet sich auch die Aufschließungsstraße des Gewerbegebietes, die über die B8a südlich des Kreisverkehres angebunden ist und als Sackgasse die Betriebe aufschließt. Der rund 320 Meter lange Radweg wurde auf einer Länge von rund 100 Metern als getrennt geführter Geh- und Radweg bzw. auf einer Länge von rund 220 Metern als Mehrzweckstreifen ausgeführt.

Am südlichen Ast des Kreisverkehres wurde der Fahrbahnteiler zu einer Radfahrquerungshilfe umgebaut, wo der Radweg in den Lagerhausweg eingebunden wurde. Mit einem entsprechenden Konstruktionsaufbau wurden die Arbeiten von der Firma Porr in einer Bauzeit von rund zwei Monaten ausgeführt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 145.000 Euro, wobei 70 Prozent vom Land und 30 Prozent von der Marktgemeinde getragen werden.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.