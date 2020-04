Die Bahnstrecke zwischen Gänserndorf und Marchegg ist eine der ältesten Eisenbahnverbindungen Österreichs. Nach Antrag der ÖBB-Infrastruktur AG wurde nun per Bescheid grünes Licht für eine Elektrifizierung dieser Strecke erteilt.

Durch eine schnellere Reisegeschwindigkeit soll die Fahrzeit verkürzt werden, Dieselloks werden durch umweltfreundliche elektrische Triebwagen ersetzt und die Schnellbahnverbindung kann bis Marchegg verlängert werden.

Auch der Güterverkehr nach Bratislava kann nördlich an Wien vorbeigeführt werden. Laut ÖBB könnten so rund 1.500 Tonnen CO pro Jahr eingespart werden.

„Diese Maßnahmen sind als sehr umweltfreundlich und energieeffizient zu begrüßen“, freut sich Grünen-Gemeinderat Rainer Hynek, fügt aber hinzu: „Leider bringt dieses Vorhaben Nachteile für die Bevölkerung mit sich.“

„Wir halten es für fahrlässig, in Zeiten der Klimakrise den Anschluss an öffentlichen Verkehr zu verschlechtern.“Rainer Hynek

Durch steigende Zuganzahl und höhere Durchfahrtsgeschwindigkeit steige die Lärmbeeinträchtigung. „Unverständlicherweise wird auf die Errichtung von Lärmschutzwänden im Wohngebiet verzichtet. Dabei wären das in diesem Fall effektiv und kostengünstig, da sie – außer im Bereich von zwei Wohnhäusern – nur auf einer Seite errichtet werden müssten und der Lärm nicht reflektiert würde“, merkt Hynek an.

Gänzlich unverständlich sei für Hynek, dass nach Abschluss der Bautätigkeiten die Haltestelle Weikendorf aufgelassen wird: „Wir halten es für fahrlässig, in Zeiten der Klimakrise den Anschluss an öffentlichen Verkehr zu verschlechtern. Die ÖBB planen, dass die S1 im Stundentakt von Wien bis Marchegg durchfährt – durch Weikendorf, ohne zu halten.“ Die Weikendorfer Grünen haben einen Brief an den Gemeinderat geschickt und hoffen, mit gemeinsamen Beschlüssen die Haltestelle erhalten zu können.

Laut ÖBB erfolgte die Entscheidung für die Stilllegung in enger Abstimmung zwischen Ministerium, Land und ÖBB-Infrastruktur AG und ist dadurch begründet, dass Weikendorf über zwei Haltestellen verfügt, die weniger als 2 km Luftlinie voneinander entfernt sind: Weikendorf-Dörfles an der Nordbahn und Weikendorf an der Strecke Gänserndorf-Marchegg. „Aufgrund der geringen Frequenz an Fahrgästen erfüllt die Haltestelle Weikendorf die Kriterien einer Stilllegung“, so ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif.

Grüne Unterstützung gibt es für die Bürgerinitiative Lärmschutz Weikendorf, die die Erhaltung der Haltestelle und die Errichtung von Lärmschutzwänden in verbautem Gebiet fordert. Diese wird gegen den Bescheid Beschwerde einlegen und das UVP-Verfahren somit auf gerichtliche Ebene bringen.

Zum Lärmschutz meint Seif: „Im Zuge der UVP haben Gutachter die schalltechnischen Auswirkungen der Baustelle sowie des zukünftigen Betriebes beurteilt. Es kommt zu keiner derart erhöhten Belastung, dass weitere Lärmschutzmaßnahmen erforderlich sind. Durch Ausstellung des positiven Bescheids teilen die behördlichen Sachverständigen diese Einschätzung.“ Daraus gehe jedoch hervor, dass die ÖBB-Infrastruktur verpflichtet ist, während der Bauzeit und nach Fertigstellung Messungen im Bereich eines Anrainers durchzuführen und Maßnahmen zu setzen, falls Richtwerte überschritten werden.