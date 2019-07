Wie die NÖN berichtete, soll im Zuge des Ausbaus der Strecke Gänserndorf-Marchegg die Haltestelle Weikendorf aufgelassen werden. Diese Maßnahme, die von den ÖBB mit einer „zu geringen Frequenz an Fahrgästen“ begründet wird, stieß bei den Grünen, die jetzt heftige Kritik gegenüber dem Land NÖ üben, auf Unmut: So sollen laut den ÖBB Züge nur in jenen Stationen halten, für die das Land zahlt. Da für die Gemeinde Weikendorf kein Halt mehr eingekauft wurde, ist diese Haltestelle in Zukunft nicht mehr im betreffenden Fahrplan enthalten.

„Hat sich die Nichtbestellung des Haltes mit den innovativen Ideen zum Klimaschutz des Landes überschnitten?“, so Grünen-Bezirkssprecherin Beate Kainz, die sich verärgert zeigt: „Weder zum Klima-Manifest der ÖVP NÖ vom Donnerstag noch zu den Klimaschutzmaßnahmen des Landes NÖ von Freitag dürfte die Streichung einer Haltestelle passen. Oder handelt es sich nur um das grüne Mäntelchen, das kurz vor Wahlen entstaubt und dann wieder gut versteckt wird?“

Schlägerungsfläche soll auf das Minimum reduziert werden

Aufgrund der größeren Lärmbelastung bedingt durch die erhöhte Geschwindigkeit der Züge fordern die Grünen zudem Lärmschutzwände, um den Geräuschpegel in den betroffenen Gemeinden entlang der gesamten Strecke möglichst gering zu halten. Auch die Schlägerungsfläche soll zugunsten der Tiere sowie des Klimaschutzes auf das Minimum reduziert werden.

„Im Übrigen geht aus den Unterlagen nicht hervor, inwieweit die 360 m², die für die Leitungsmasten benötigt werden, bereits in den 6.181 m² Schlägerungsfläche inkludiert sind. Sollten sie nicht enthalten sein, ist die Schlägerungsfläche mit 6.541 m² anzugeben“, so Kainz, die abschließend anführt: „Insgesamt ist anzumerken, dass Bahnkunden eine größere Toleranz bezüglich der Begleiterscheinungen von Bahnbaustellen und Zuglärm haben, wenn sie durch einen Bahnhof zumindest teilweise davon profitieren. Durch die geplante verbesserte Zuganbindung nach Wien wird die Weikendorfer Haltestelle in Zukunft sicher intensiver genutzt.“

VP-Landtagsabgeordneter René Lobner war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.