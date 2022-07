Grüne kritisieren den neu geplanten Radweg

Werbung

Im Zuge des Radbasisnetzes soll eine neue Route von Weikendorf nach Gänserndorf entstehen. Der erste Teil mit einer Länge von ca. 300 Metern wurde vom Gemeinderat bereits beschlossen und an die Baufirma vergeben.

Beginnend mit der „Alten Straße“ am Weikendorfer Ortsende führt die Route als „Mehrzweckstreifen“ gemeinsam mit der „Kernfahrbahn“ (Zufahrt zu den Betriebsgrundstücken) parallel zur B8a bis zum Kreisverkehr an der B8, quert diese im Bereich des westlichen Fahrbahnteilers und mündet vorerst in den Lagerhausweg.

In den nächsten Jahren ist vorgesehen, gemeinsam mit der Nachbargemeinde den Lückenschluss bis zur Weikendorfer Straße in Gänserndorf zu bauen, berichtet ÖVP-Bürgermeister Johann Zimmermann. Und: „Damit wird eine sichere Radroute abseits der B8a und der stark befahrenen Abkürzung nach Gänserndorf für den Alltagsradverkehr geschaffen.“ Die anteiligen Kosten für den Radweg werden vom Land Niederösterreich mit bis zu 70 Prozent gefördert.

Gar nicht zufrieden mit der Planung sind die örtlichen Grünen: „Der Radweg wurde derart unkundig geplant, dass sich bei Benützung mehrere potenzielle Gefahrenquellen auftun“, ärgert sich Gemeinderat Rainer Hynek und legt nach: „Es werden hier 264.000 Euro in ein völlig inkompetent geplantes und unzeitgemäßes Projekt investiert. Es versteht sich von selbst, dass die Grünen gegen das Projekt gestimmt haben. Im Übrigen sind wir selbstverständlich für Radwege – sicher und sinnvoll sollten sie allerdings schon sein.“

