Alter falsch angegeben: 20-Jähriger wegen Betrugs vor Gericht

Werbung

Eine „diffizile“ juristische Gemengelage fand Richter Rainer Klebermaß in einem Verfahren wegen Betrugs und unrichtiger Beurkundung gegen einen afghanischen Staatsbürger am Landesgericht Korneuburg vor.

Das lag einerseits daran, dass nicht klar war, ob das straf- oder fremdenpolizeiliche Verwaltungsrecht anzuwenden sei. Zum anderen musste dem in Weikendorf wohnenden Afghanen der für Betrug notwendige Vorsatz nachgewiesen werden. Der Grund für die Anklage von Staatsanwalt Stefan Dunkl waren die unrichtigen Angaben des Asylwerbers bei seiner Einreise in Österreich vor zwei Jahren bezüglich seines Geburtsdatums.

Beim Prozess gab er sein Alter mit 20 Jahren an, genau wisse er es nicht. Bei seinem Grenzübertritt hatte er angegeben, am 12. September 2005 geboren zu sein. Dadurch soll er sich unbare Vorteile in der Höhe von rund 7.500 Euro in Betrugsabsicht erschlichen haben, da sowohl die Sozialleistungen als auch der Betreuungsaufwand für unbegleitete Minderjährige höher sei.

Zumindest mit Ersterem konnte Verfahrenshelfer Rudolf Lind in seinem Eröffnungsplädoyer aufräumen. In einer offiziellen Auskunft der Landespolizeidirektion dazu „steht nix von erhöhten Sozialleistungen“. Auch wurde das Alter seines Mandanten unmittelbar von einem Beamten bezweifelt und eine Prüfung angeordnet, trotzdem wurde dem Afghanen ein entsprechendes Dokument ausgestellt.

Was er sich denn für Vorteile erhofft habe, fragte Klebermaß den 20-Jährigen, der inzwischen über einen positiven Asylbescheid verfügt. Der druckste lang herum, um schließlich zuzugeben, von anderen afghanischen Geschleppten den Tipp bekommen zu haben, um seine Asylchancen zu verbessern. Laut Auskunft des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl ist das falsche Geburtsdatum „für sich unbeachtlich“ und die Minderjährigkeit nicht ausschlaggebend.

Ob Betrug vorliege und der Republik ein Vermögensschaden entstanden sei, bezweifelte Lind in seinen Schlussworten. Ihm sei das „Substrat der Anklage nicht klar“. Staatsanwalt Dunkl hielt die Anklage aufrecht, verwies aber auf ein Urteil des Oberlandesgerichts, das eine „Exklusivität“ des Verwaltungsrechts sah. Dieser Rechtsmeinung folgend und mangels Betrugsvorsatz wurde der 20-Jährige freigesprochen.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.