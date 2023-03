Kromp-Kolb warnt vor „Hothouse Earth“

Niemand Geringerer als Helga Kromp-Kolb, Österreichs bekannteste Klima-Expertin, folgte am Freitag einer Einladung der Weikendorfer Grünen unter Rainer Hynek und Harald Hirsch in den Weikendorfer Volksschulturnsaal.

In einem rund 90 Minuten dauernden, packenden Vortrag präsentierte sie aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse – und diese lassen derzeit wenig Gutes erwarten. „Österreich ist aufgrund seiner geografischen Lage überproportional stark von der Klimaerwärmung betroffen“, so die Universitätsprofessorin. Von „Klimakrise“ spricht sie übrigens nicht so gerne, denn: „Das Klima kennt an sich keine Krisen. Die Krise haben ja die Menschen.“

Bereits jetzt führen die steigenden Temperaturen zu Starkregen, großflächigen Überschwemmungen, Dürren und extremen Hitzewellen, so Kromp-Kolb. Besondere Sorge bereiten ihr die damit einhergehenden sozialen Verwerfungen: „Der Klimawandel führt zu Bürgerkriegen, riesigen Flüchtlingsströmen und Hunger.“

Worst-Case-Szenario: Erde wird unbewohnbar

Im Worst Case drohe das Phänomen „Hothouse Earth“: Dabei handelt es sich um einen Zustand des Klimasystems der Erde jenseits einer planetaren Grenze von etwa 2 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Temperaturwert, ab dem das System im Wesentlichen von sich selbst verstärkenden Rückkoppelungen angetrieben wird. Dieser Prozess kann nicht mehr gestoppt werden und ist im Prinzip unumkehrbar. Die Erde wäre für den Menschen praktisch unbewohnbar, unzählige Tier- und Pflanzenarbeiten würden aussterben, riesige Städte im Meer verschwinden.

„Auch wenn dieses Phänomen nicht mit Sicherheit eintreten wird – es ist definitiv zu riskant, darauf zu hoffen, dass wir ungeschoren davonkommen“, mahnte Kromp-Kolb eindringlich.

Was kann gegen die bevorstehende Katastrophe unternommen werden? „Es braucht einen sofortigen Ausstieg aus fossilen Energien – und mit sofort meine ich sofort“, erklärt die Wissenschaftlerin. Die Bodenversiegelung, die in Österreich besonders stark voranschreitet, müsse aufhören. Dafür zu sorgen, sei Aufgabe der Politik.

Kromp-Kolb weiter: „Menschen sollten ihren Fleischkonsum erheblich reduzieren (Wiederkäuer stoßen besonders viel klimaschädliches Methan aus, Anm.), auf unnötige Flugreisen verzichten und den öffentlichen Verkehr nutzen.“ Eine solche Lebensweise gehe aber nicht automatisch mit Genussverzicht einher: „Erdäpfel mit Butter sind doch eine ganz wunderbare Mahlzeit.“

Zudem hätten Studien gezeigt, dass für ein gelungenes Leben nicht der Konsum verantwortlich zeichne, sondern ein soziales Netz aus Freunden und Familie.

