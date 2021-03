Es könnte auch heuer wieder zu einem Engpass bei den landwirtschaftlichen Saisonarbeitern kommen. Voriges Jahr gab es coronabedingt besondere Schwierigkeiten, es wurden sogar rund 1.000 Erntehelfer eingeflogen. Auch heuer sind die Grenzen wegen der Pandemie noch nicht offen, wie man es in der EU eigentlich gewohnt ist. „Es gibt zu wenig Kontingentplätze für Saisonarbeitskräfte“, berichtete Spargelbauer Werner Magoschitz den „Salzburger Nachrichten“. Er ist Obmann der Genuss Region Marchfeldspargel mit 14 Betrieben, die 1.000 Erntehelfer brauchen.

Auch der Weikendorfer Ernst Wagendristel, er ist Landesvorsitzender der niederösterreichischen SP-Bauern, ist sich des Problems bewusst: „Davor warne ich schon lange. Es hat sich ja nichts gebessert seit dem Vorjahr.“ Auch sein Vorschlag, wie Abhilfe geschaffen werden kann, ist nicht neu: „Unser Vorschlag des Systems ,Leitbetrieb‘ steht im Raum. Hier sind die Bundesregierung und das Ministerium gefordert. Die Landwirtschaft ist ein wichtiger Arbeitgeber – sowohl bei der Bewirtschaftung als auch bei der mit der Landwirtschaft verflochtenen Industrie bzw. Handwerksbranche.“ Demnach sollen große Betriebe die Erntehelfer über längere Zeiträume anstellen, um sie dann in Zeiten, in denen sie selbst nicht so viele Arbeitskräfte brauchen, an andere Betriebe, bei denen zu dieser Zeit Arbeitsspitzen auftreten, „verborgen“ zu können.