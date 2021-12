Pflanzaktion: Grünes von den Grünen

Unter dem Motto „Pflanz einen Baum – Wir schenken dir einen“ luden die Grünen Weikendorf ihre Mitbürger ein, sich einen Baum schenken zu lassen und diesen auf ihrem Grundstück zu pflanzen.

In jeder Katastralgemeinde parkten die Grünen-Gemeinderäte Veronika Thomas, Harald Hirsch und Rainer Hynek eine Stunde lang ihren Anhänger und verschenkten an zahlreiche interessierte Weikendorfer, Stripfinger, Dörfleser und Tallesbrunner einen Baum. Zur Auswahl standen mit Eberesche, Felsenbirne, Kornelkirsche, Wildapfel und Wildbirne heimische Baumarten, die vor allem Insekten und Vögeln eine Freude bereiten sollen.

„Dank dieser äußerst geglückten Aktion gibt es in der Gemeinde Weikendorf nun 300 Bäume mehr, es wurde mithilfe zahlreicher Mitbürger ein kleiner, aber sehr wertvoller Beitrag zu Klima- und Umweltschutz geleistet“, so der Tenor in den Reihen der Öko-Partei. Gerade in Zeiten des Klimawandels seien Bäume besonders wichtig, da sie helfen, dem Treibhauseffekt Einhalt zu gebieten. Sie binden nämlich große Mengen an Kohlenstoffdioxid, das zur Klimaerwärmung beiträgt.