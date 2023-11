Plastik wurde brüchig: Sackerlboxen für Hundegackerl lösten sich auf

Mit dem hatte Markus Frendrych von der linkslinken PdA (Partei der Arbeit) nicht gerechnet: Seine in Eigenregie gebauten und aus der eigenen Tasche finanzierten Boxen für das „Sackerl fürs Gackerl“ lösen sich langsam aber sicher in Luft auf. Grund ist die Witterung. „Sonne und Regen haben das Plastik brüchig gemacht. Jetzt werden wir alle Behältnisse verbessern und komplett in Holz gestalten.“

Auch von den Boxen 2.0 wird es sieben Stück, über das Gemeindegebiet verteilt, geben – jeweils zwei in Weikendorf, Dörfles und Tallesbrunn sowie eine in Stripfing. Wie die NÖN berichtete, hatte Fendrych von ÖVP-Bürgermeister Johann Zimmermann gefordert, dass die Gemeinde selbst die Gratis-Sackerlspender finanziert und aufhängt. Dieser winkte aber sofort ab. Seine Begründung: „Das ist meiner Meinung nach nicht die Aufgabe einer Kommune. Wer sich einen Hund leisten kann, der kann sich auch die Sackerl leisten.“

Die Plastikteile der Sackerlbox wurden aufgrund der Witterung brüchig. Foto: Fendrych

Fendrych geht nun einen Schritt weiter. Er stellt die Frage, was die Gemeinde eigentlich mit den Einnahmen aus der Hundeabgabe macht: „Jeder, der einen Hund besitzt, ist verpflichtet, jedes Jahr diese Steuer zu bezahlen.“ Diese sei einst eingeführt worden, weil Gemeindemitarbeiter die Hundstrümmerln von der Straße wegräumen mussten.

„Nachdem jetzt jeder die Hinterlassenschaften seines Vierbeiners selbst entfernen muss, könnte man diese Abgabe eigentlich streichen“, verlangt Fendrych vom Weikendorfer Ortsparlament. Was sagt Zimmermann dazu? Der Bürgermeister war trotz mehrmaliger Anrufe durch die NÖN für eine Stellungnahme nicht erreichbar.