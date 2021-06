in 37-jähriger Mann aus dem Bezirk Mistelbach lenkte einen Lkw aus Richtung Tallesbrunn kommend in Richtung Weikendorf. Zur gleichen Zeit war eine 80-jährige Frau mit ihrem Pkw in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Die Autolenkerin dürfte die Kontrolle über ihren Wagen verloren haben. Dieser krachte frontal in den Lkw.

Die 80-jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und musste von Ersthelfern aus dem Autowrack befreit werden. Nach der notärztlichen Behandlung wurde die Frau mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 9 ins Landesklinikum Mistelbach gebracht.