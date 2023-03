Größte Weinverkostung der Region geht in die nächste Runde

Bei der Weintour Weinviertel laden am 15. & 16. April rund 250 Winzer zur großen Verkostung in ihre Betriebe. Der neue Jahrgang, aber auch altbekannte Klassiker werden verkostet. Das Event lockt seit vielen Jahren zahlreiche Weinliebhaber in die Region, mehrere tausend Weintour-Bänder werden jährlich verkauft.

Die Weinverkostung zum Saisonstart hat sich über die Jahre hinweg zu einem der wichtigsten Produkte des Weinviertels entwickelt. Aus diesem Grund haben die Initiatoren hinter dem Event – die Weinstraße Weinviertel gemeinsam mit Weinviertel Tourismus – für 2023 an zwei zentralen Weiterentwicklungen für mehr Servicequalität gearbeitet: Geboten werden ein vergünstigter Vorverkauf sowie eine innovative Mobilitätslösung vor Ort.

Veranstalter bieten nun Vorverkauf und Weintour-Busse an

Zur Ankurbelung des Verkaufs und Erleichterung des Handlings bei den Winzern am Weintour-Wochenende wurde ein Vorverkauf initiiert. Zum vergünstigten Preis von EUR 25,- inkl. 2 x EUR 6,- Wein-Einkaufsgutscheine (statt EUR 30,- direkt am Weintour-Wochenende) können Tickets – die bekannten Weintour-Bänder – bereits im Vorfeld der Veranstaltung erworben werden. Dafür gibt es zwei Optionen:

Zwei Verkaufsstellen im Weinviertel bieten die Weintour-Bänder an: Gästeinfo Retzer Land in 2070 Retz & Weinmarkt Poysdorf in 2170 Poysdorf

Online-Vorverkauf via oeticket: Das gekaufte Ticket wird dann am Weintour-Wochenende ganz einfach beim ersten besuchten Weingut gegen das Weintour-Band inkl. Wein-Einkaufsgutschein eingetauscht.

„Neben der Organisation des Vorverkaufs ist uns mit der Erarbeitung eines Mobilitäts-Konzeptes eine zusätzliche innovative Weiterentwicklung gelungen, mit der wir die Servicequalität für Besucher der Weintour Weinviertel erhöhen“, erläutert Johannes Pleil, Projektleiter der Weinviertel Tourismus GmbH. Er verweist dabei auf die Weintour-Busse, die in acht Rundkursen durchs Weinviertel touren und Besucher der Weintour Weinviertel getreu dem „Hop-on, Hop-off“-Prinzip von Weinort zu Weinort bringen.

Selbstverständlich sind ausgewählte Bahnhöfe an die Routen der Busse angebunden, um auch einen komplett autofreien Weintour-Besuch zu ermöglichen. Highlight für die Gäste: Die Nutzung der Weintour-Busse ist im Preis des Weintour-Bandes inkludiert, es fallen keine zusätzlichen Kosten an.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.