25-Jähriger vor Gericht: Viele Freisprüche und ein Geständnis

Wenn auf jemanden der Begriff amtsbekannt passt, dann auf einen 25-Jährigen, der bereits auf zehn Verurteilungen zurückblicken kann. Und die kommen einer Niederösterreich-Rundreise gleich: Matzen, Deutsch-Wagram, Wiener Neustadt, Gänserndorf, St. Pölten, Tulln und Ebergassing. Nun musste er sich wegen sieben Anschuldigungen vor Richterin Monika Zbiral am Landesgericht Korneuburg verantworten.

Es war ein Querschnitt des Strafgesetzes: fortgesetzte Gewaltausübung, falsche Beweisaussage, schwerer gewerbsmäßiger Diebstahl, Vergehen gegen das Suchtmittelgesetz, Urkundenunterdrückung, versuchte Nötigung, Körperverletzung und ein Verstoß gegen das Waffengesetz. Die umfangreichen Anschuldigungen machten zwei Verhandlungstage zur Beweisaufnahme notwendig. Viele der angeklagten Delikte gingen auf Anzeigen seiner ehemaligen Partnerin (24) zurück.

25-Jähriger gestand seine Schuld ein

Zumindest ein Faktum – der Verstoß gegen das Waffengesetz – konnte zügig erledigt werden, da sich der 25-Jährige schuldig bekannte, bis 1. September dieses Jahres – trotz aufrechten Waffenverbots der Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf – ein goldenes Butterflymesser besessen zu haben. Die meisten anderen Anklagepunkte erwiesen sich als dünn. Vor allem die Einvernahme der ehemaligen Partnerin beanspruchte aber verhältnismäßig viel Zeit.

Bei fünf Fakten sah Richterin Monika Zbiral sehr wohl die 24-Jährige als treibende Kraft nach der Trennung und sprach den Angeklagten frei: „Jetzt sind an allem Sie schuld. Sie will Sie möglichst reinreiten. Ich glaube Ihnen.“ Ein Vorfall am 4. September dieses Jahres in Ebergassing blieb letztlich als Verhandlungsgegenstand übrig. Im Rahmen eines Streits und Gerangels mit der Mutter (47) seiner Ex-Freundin habe er diese am Körper verletzt und versucht zu nötigen.

Da neigte Zbiral eher den Zeugenaussagen der Mutter und ihres Lebensgefährten zu und verurteilte den 25-Jährigen zu neun Monaten Freiheitsstrafe. „Zwingend“, so Zbiral, musste sie bei dem Vorstrafenregister des Mannes eine offene Verurteilung von zwei Monaten widerrufen, womit sich die Strafe auf elf Monate summierte. In der Haft, in der er sich seit 13. September befindet, erreichte ihn auch noch die Aufforderung zur Stellung, wie ihm die Richterin wissen ließ, was ihm ein trockenes „Ja, wird schwierig!“ entlockte.