So entstand ein Buch über Dorfgeschichten, neuere und ganz alte, mit dem Titel „Fahrtwind“. Gottfried „Laf“ Wurm zeichnete im wahrsten Sinne des Wortes für die Illustrierung verantwortlich. Mit dabei war auch sein erstes Bild von einem Sommertag im Ponyhof. „Mensch und Lebensraum prägen einander“, so der Marchfelder Künstler.

Kostproben aus dem Buch lasen Krimiautorin Eva Rossmann, die sich eine sehr alte Hexengeschichte aussuchte. „Im Weinviertel haben es nicht alle gut gehabt“, so die Wahl-Auersthalerin, die auch eine persönliche Geschichte zum Buch beisteuerte. Um dann zu schließen: „Gut kann man nur gemeinsam leben.“ Heinz Hofstätter las über seine Kindheit in Velm-Götzendorf und Manfred Wimmer berichtete über von Eis weggerissene Brücken, die zu Synonym für den Eisernen Vorhang wurden. Die Moderation und natürlich die musikalischen Einlagen übernahm Jimmy Schlager, begleitet am Klavier von Chris Heller. Für die Bewirtung sorgte der Lions-Club Gänserndorf.

Übrigens: Das Buch kann per E-Mail unter rudolf@achter.at und bei Gottfried „Laf“ Wurm bestellt werden.