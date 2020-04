Fahrschulen werden den Dienstleistern zugerechnet und bleiben weiterhin geschlossen. Einen Termin, wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann, gibt es nicht, die Schätzungen liegen derzeit bei Mitte Mai.

„Für die Fahrschüler bedeutet das, dass sie nur daheim am Online-Trainer büffeln können“, erklärt Thomas Zimmerer. Er betreibt die Fahrschulen Zimmerer in Korneuburg und Stockerau sowie die Fahrschule Gross in Hollabrunn.

„Wir werden unseren Kurskalender sehr flexibel halten und zusätzliche Kurszeiten schaffen.“Thomas Zimmerer

Da es den Online-Trainer schon vor Corona gab, sollte die Arbeit damit kein Problem sein. Zusätzlich setzt Zimmerer auf intensive Betreuung seiner Kunden per Internet und Mail. Abseits davon ruht der Betrieb.

Das gilt für die Übungsplätze und für die Fahrzeuge sowie für die sechs bis sieben Fahrlehrer pro Standort. Nun sei abzuwarten, welche zusätzlichen medizinischen Maßnahmen für eine Wiedereröffnung notwendig sind, während L- und L17-Taferlfahrer weiter hinterm Steuer üben dürfen, wenn sie sich an die Regeln der Ausgehbeschränkungen halten.

„Zumindest in den ersten beiden Monaten wird sicher ein stärkerer Andrang in der Fahrschule herrschen, wir werden unseren Kurskalender sehr flexibel halten und zusätzliche Kurszeiten schaffen“, verspricht Zimmerer. Und er beruhigt alle Fahrschüler, die sich in Ausbildung befinden: Sämtliche Fristen sind eingefroren.

Fahrschule verleiht Autos an Greißler

„Wir halten unsere Kunden per SMS am Laufenden“, berichtet der Groß-Enzersdorfer Fahrschulchef Alfred Skarabela. Seine E-Autos stehen derweil aber nicht still: Er verleiht die E-Flotte an den „Ö-Greissler“ für Lieferungen von regionalen Produkten im Marchfeld oder fährt für Zustellungen der Stadtgemeinde und die Caritas selbst aus. „Also wundert euch nicht, wenn unsere Fahrschulautos unterwegs sind. In schlechten Zeiten ist Zusammenhalt gefragt.“

Er beklagt aber auch bitter, dass er bis auf Weiteres keine Online-Theorie-Kurse abhalten dürfe, „weil offenbar vorgesehen ist, dass diese in der Fahrschule stattzufinden haben“. Ebenso sei bedauerlich, dass noch keine Aussicht auf praktische Fahrstunden gegeben wurde. „Mit Visier und Maske könnte man das schon hinkriegen“, meint Skarabela – für die Motorradfahrer ohnedies, aber auch für den Führerschein B. „Wir stehen jedenfalls von einem Tag auf den anderen vor dem Nichts. Nicht einmal unsere Anträge auf Kurzarbeit wurden bisher bearbeitet.“

„Wie lange es noch dauern wird, wäre Kaffeesudleserei, manche rechnen ja damit, dass wir bis Ende Juni gesperrt haben werden. Das wäre ein Wahnsinn für die Branche, da würden wir einen enormen Rückstau bei den Prüfungen zusammenbringen“, sagt Peter Weik von der Fahrschule „Drive“ in Mistelbach. Vorbereitungskurse via Internet würde er nicht für praktikabel halten.