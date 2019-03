„Mit dem, was Hermann Hansy als Landesbeauftragter für das Weinviertel seit 1993 alles geleistet hat, könnte man eine ganze NÖN-Ausgabe füllen“, betonte Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP), der gemeinsam mit seinem SPÖ-Partner Hannes Bauer lange Jahre als Vorsitzender die Arbeit der Euregio Weinviertel mitprägte. Zu Ehren des Weinviertel-Managers wurde in die Kellerei Liechtenstein geladen.

„Hermann Hansy gelang es, das Weinviertel EU-fit zu machen und so durch seine Kompetenz Projekte voranzutreiben und EU-Mittel in das Weinviertel zu bringen“, betonte Hannes Bauer, der noch gemeinsam mit Rene Lobner (ÖVP) den Euregio-Vorsitz innehat.

Hermann Hansy war in vielen Bereichen ein Vordenker. Projekte, die heute in ganz Niederösterreich umgesetzt werden, stammen aus der Feder von Hermann Hansy. „Visionäre Ideen in ein hervorragend ausgearbeitetes Konzept zu verpacken, das war immer die Stärke des Weinviertelmanagers“, betonte seine Nachfolgerin Doris Fried, die viel an seiner Seite gelernt hat.

Kontakte zu Südmähren wurden aufgebaut

Projekte wie die Weinviertelautobahn, die Verbindung der Liechtensteinschlösser Wilfersdorf, Lednice und Valtice sowie der Wirtschaftspark A5 haben ihre Wurzeln in der Euregio rund um Hermann Hansy, Karl Wilfing und Hannes Bauer. Er war es, der rasch die Chancen der Grenzöffnung erkannte und mit Miroslav Ondrusch und Vladimir Caspar großartige Kontakte zu Südmähren aufbaute.

„Das Weinviertel liegt heute im Herzen Europas, als eine Region, die Zukunft hat und sich auch im Zuge der Regionalisierung Niederösterreichs prächtig entwickelte“, betont Wilfing. Begonnen hat alles 1995 mit Regionalverband und Grenzlandmanagement, woraus sich das heutige Weinviertel-Management hervorragend entwickelt hat. Zur slowakischen Hauptstadt Bratislava gingen die Kontakte so weit, dass es heute ein gemeinsames Verbindungsbüro zwischen Slowakei und dem Weinviertel gibt. „Dank der guten Zusammenarbeit haben wir viele Regionalisierungsmittel ins Weinviertel gebracht. Hermann Hansy, Karl Wilfing und ich waren im Land NÖ als die Heiligen Drei Könige aus dem Weinviertel bekannt, die aber nicht Gold brachten, sondern Fördermittel abholten“, erzählte Herbert Nowohradsky.

Die Schaffung der zehn Weinviertler Kleinregionen, der vier Leader-Regionen, der Bernsteinstraße, des bäuerlichen Gästeringes, der Kellergassenvereinigungen, der Weinstraßen, der Weinviertel DAC und des Weinviertel Tourismus wurde von der Euregio aus Interreg-Mitteln mitgetragen. Auch die Telematikinitiative des Weinviertels kennt man. Die Weinviertler Bezirke waren in der agrarischen und der Wirtschaftsförderung immer ganz vorne mit dabei.

Ein großes Verdienst leistete Hansy noch: Er gab jungen Menschen frisch von der Universität die Chance, sich zu entwickeln. „Viele Mitarbeiter sitzen heute an wichtigen Positionen im Weinviertel und mit Doris Fried ist es auch gelungen, für das Weinviertel-Management eine hervorragende Nachfolgerin im eigenen Haus aufzubauen“, freute sich der scheidende Weinviertel-Manager Hansy.