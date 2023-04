Weinviertel-Fest „Am Hof“ Best of Weinviertel in der Wiener Innenstadt – Gänserndorf ist dabei

Lesezeit: 6 Min RG Red. Gänserndorf

Auch der Bezirk Gänserndorf ist mit zahlreichen Vertretern am Hof anzutreffen. Foto: Josef Salomon

D as Weinviertel lädt von 3. bis 5. Mai zu drei Tagen Genuss, Erlebnis und Unterhaltung in die Wiener Innenstadt: Rund 30 Hütten verwandeln den historischen Platz „Am Hof“ in der Wiener Innenstadt für drei Tage in ein Weinviertel-Dorf. Neben kulinarischen Schmankerln, regionalen Produkten und köstlichem Wein sorgt ein buntes Bühnenprogramm mit Musik, Tanz und Frühschoppen für beste Unterhaltung.