Das Marchfeld präsentierte sich den Wienern von seiner besten Seite .

Drei Tage stand der Wiener Platz „Am Hof“ im Zeichen des Weinviertels: Die Region zeigte her, was sie zu bieten hat. Die letzten beiden Tage gehörten dem Marchfeld, die Landesausstellung und weitere touristische Ziele sowie die Kulinarik standen im Mittelpunkt. Mit freundlicher Unterstützung der Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf - Mein Partner in meiner Region.