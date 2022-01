Angeklagter brachte Urteil zu Prozess mit

Das erste Mal machte ein moldawisch-rumänischer Staatsbürger (35) am 31. August 2016 am Landesgericht Linz Bekanntschaft mit der österreichischen Justiz.

Damals war er wegen gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls angeklagt und zu 18 Monaten Freiheitsstrafe, zwölf davon bedingt, verurteilt worden. Mit Ende des Jahres 2019 wurde der bedingte Teil endgültig nachgesehen. Vier Jahre nach der Verurteilung, am 20. Juli 2020, soll er im Südlichen Weinviertel allerdings rückfällig geworden sein.

Mit zwei Komplizen, Verwandte des 35-Jährigen, soll er aus einer Bäckerei Getränke gestohlen und bei einem zweiten Einbruch in demselben Firmengebäude 500 Euro aus einem Tresor und drei Laptops erbeutet haben. Laut dem Angeklagten haben sich lediglich 30 Euro in dem Safe befunden, ansonsten zeigte er sich zu den Vorwürfen geständig.

Jedoch wollte er dringend eine Korrektur zu seiner Verurteilung in Linz anbringen. Denn nach seiner Überstellung nach Moldawien sei er dort von einem Gericht freigesprochen worden.

Urteil zur Verhandlung selbst mitgebracht

Das entsprechende Urteil hatte er zur Verhandlung mitgebracht: „Nur um dem Staat Österreich zu sagen, dass er einen Fehler gemacht hat.“ Auf die Frage von Richter Martin Gall-Vanek, was der Einwand mit diesem Verfahren zu tun habe, antwortete der Moldawier klar: „Gar nichts.“

Was so nicht ganz stimmte, denn die einschlägige Vorstrafe hatte Auswirkungen auf das zu fällende Urteil: 20 Monate unbedingte Freiheitsstrafe. „Wenn ich das Urteil annehme, kann ich dann morgen nach Hause?“, versuchte sich der Angeklagte in Ironie, bevor er Rechtsmittelverzicht erklärte.