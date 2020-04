Sind sie jetzt gültig oder aufgrund der Coronakrise außer Kraft gesetzt? Die Rede ist von den Kurzparkzonen in den Städten und größeren Gemeinden der Region. Die NÖN fragte nach.

In Gänserndorf werden die blauen Zonen nach wie vor nicht überwacht. Das heißt: Man kann auch ohne Parkuhr seinen Wagen dort (länger) abstellen, ohne eine Strafe zu riskieren. Bürgermeister René Lobner: „Ab Mai werden unsere Kurzparkzonen aber wieder gelten und deshalb auch kontrolliert werden.“

In Zistersdorf wiederum sollen sie voraussichtlich schon ab 27. April aktiviert sein. In Groß-Enzersdorf, Deutsch-Wagram und Strasshof waren die Kurzparkzonen nie aufgehoben.

Im Bezirk Korneuburg waren in den letzten Wochen sämtliche Kurzparkregelungen außer Kraft gesetzt, seit 20. April gelten diese in Korneuburg und Stockerau jedoch wieder und werden auch kontrolliert. Nur in Leobendorf lässt man sich damit noch länger Zeit: Im Ortszen trum ist ab dem 4. Mai wieder eine Parkuhr verpflichtend.

Im Hollabrunner Zentrum braucht man normalerweise eine Parkuhr. Zwei Stunden lang darf hier kostenfrei das Fahrzeug abgestellt werden.

Die Regelung wurde mit der Coronakrise aufgehoben und das soll bis voraussichtlich Ende April so bleiben, wie Stadtamtdirektor Franz Stockinger erklärt: „Solange die Ausgangsbeschränkungen gelten.“ In Retz war die Kurzparkzone übrigens nie aufgehoben. In Mistelbach wiederum sind die Parksheriffs bis auf Weiteres nicht unterwegs.