Die Gemeinden stehen vor einem finanziellen Kollaps. Das ortet zumindest die SPÖ und will deshalb ein Hilfspaket für die Kommunen geschnürt wissen, um Rettung, Feuerwehren oder auch Kinderbetreuung zu sichern. Die NÖN fragte in Weinviertler Gemeinden nach, vor welchen Herausforderungen die Bürgermeister durch die Coronakrise stehen und ob ein Hilfspaket die richtige Lösung der Probleme wäre.

Wie sich die Krise letztlich auf die Gemeindefinanzen auswirken wird, sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar, gibt Christian Gepp, Bezirksobmann des ÖVP-Gemeindebundes und Bürgermeister von Korneuburg, zu bedenken.

Löwenstein Christian Gepp (ÖVP) denkt, dass manche Projekte heuer nicht mehr zu schaffen sind.

Derzeit seien noch zu viele Fragen offen, um die finanziellen Schäden abzuschätzen: „Wird die RWA-Zentrale rechtzeitig fertig oder verzögert sich das Projekt?“, nennt er ein konkretes Beispiel, „was müssen wir für Kindergärten, Musikschulen oder Schulischer Tagesbetreuung zurückzahlen?“, veranschaulicht der Stadtchef weiter. Außerdem sei abzuwarten, wie die Hilfspakte von Bund und Land konkret ausschauen werden und was letztlich die Gemeinden berappen müssen.

Die Stadt werde nicht die Miete für einen Betrieb bezahlen, wenn der Bund oder das Land das übernehmen, konstatiert Gepp.

Einige Projekte bleiben in Warteschleife

„Vielleicht werden wir ein paar geplante Sachen heuer nicht schaffen“, überlegt er. Das habe aber nicht nur eine finanzielle, sondern auch eine zeitliche Komponente, denn für manche Projekte braucht Gepp jetzt eine Entscheidung und einen Gemeinderatsbeschluss, sonst verzögert sich das eine oder andere Vorhaben. In Korneuburg steht die Konstituierung des neue Gemeinderats aber nach wie vor aus.

ÖVP Richard Hogl (ÖVP) stellt klar: Gemeinden können nicht einfach weitermachen.

Richard Hogl, ÖVP-Landtagsabgeordneter und Bürgermeister von Wullersdorf im Bezirk Hollabrunn, stößt ins selbe Horn. „Alle Projekte, die nicht systemrelevant sind, sind zu stoppen“, spricht er von klaren Richtlinien des Landes NÖ. Was das konkret bedeutet, macht er an einem Beispiel fest: „Wenn ein Feuerwehrauto kaputt und nicht mehr einsatzbereit ist, dann ist das systemrelevant.“ Ist ein FF-Fahrzeug allerdings nur in die Jahre gekommen, müsse eine Neuanschaffung warten. Hogl betont, dass auch die Gemeinden angesichts der Coromakrise nicht einfach so weitermachen können: „Alle müssen auf die Stopptaste drücken.“

ÖVP Angela Baumgartner (ÖVP) will Projekte mit Bedacht umsetzen.

Weder die Bundesregierung noch das Land NÖ werden die Gemeinden im Stich lassen, davon ist Angela Baumgartner überzeugt. Sie ist nicht nur Bürgermeisterin von Sulz im Weinviertel, sondern seit 2017 auch ÖVP-Abgeordnete zum Nationalrat.

Die Gemeinden seien Wirtschaftsmotor in den Regionen, im Straßenbau und anderen kommunalen Projekten, betont sie. „Wir sollten Projekte – natürlich mit Bedacht – umsetzen, das sichert Arbeitsplätze in diesen schwierigen Zeiten“, rät Baumgartner, dass Gemeinden nicht ganz stillstehen sollten. Sicherlich werden Nachtragsvoranschläge notwendig sein, da die Einnahmen anders anzusetzen sein werden.

NEOS Leo Holy (NEOS) will kein Hilfspaket, ohne die konkreten Zahlen zu kennen.

Derzeit gebe es keine konkreten, sondern nur grobe Einschätzung, wie hoch die Einbußen an Kommunalsteuereinnahmen und bei den zugewiesenen Ertragsanteilen des Landes sein werden, meint Leo Holy, Finanzstadtrat (NEOS) von Mistelbach. Selbst das Land NÖ werde erste Schätzungen erst im Sommer geben können. Mit konkreten Zahlen wird im Oktober gerechnet.

Und genau darin sieht Holy das Problem der SPÖ-Forderung: „Ein Hilfspaket zu schnüren, ohne konkrete Zahlen zu kennen, wäre für mich persönlich unseriös.“ Viel sinnvoller seien punktuelle Hilfestellungen dort, wo sie gebraucht werden. Darüber habe er sich erst mit seinem Team, darunter Finanzchef Dieter Englisch, unterhalten. Das Fazit: „Genaue Folgen sind, wie erwähnt, nicht eindeutig abzuschätzen.“