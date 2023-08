Weinviertel-Torte feiert ihr Debüt

Feinste Konfiserie auf Basis einer leichten und fluffigen Nussmasse, gefüllt mit exquisiter Marillenmarmelade und einer zart schmelzenden Schokoladencreme, vollendet mit einer edlen Schokoglasur. Ausschließlich regionale Zutaten hat Meisterbäckerin Ingrid Aigner vom Eisenhuthaus in Poysdorf dazu verwendet. Die Kreation wurde mit der Chefin Madeleine Rieder entwickelt. Ingrid Aigner: „Fast das ganze Weinviertel steckt in den Zutaten dieser Torte: Von den Walnüssen über die selbstgemachte Marmelade bis zum Traubensaft. Sogar das Mehl stammt aus der Region.“

Landtagspräsident Karl Wilfing und Weinvierteltourismus-Chef Hannes Steinacker folgten gerne der Einladung zur ersten Verkostung. Torten-Pate Karl Wilfing: „Zum besten Weinviertel DAC gibt es nun auch die beste Torte aus dem KOSTbaren Weinviertel. Wahrlich ein Genuss.“

Auffallend ist darüber hinaus die außergewöhnliche, rechteckige Form. Diese macht sich in der nachhaltigen Silberdose optimal, einerseits zwecks der Haltbarkeit und andererseits perfekt zum Versenden für besondere Grüße in alle Welt, aus der Weinstadt Poysdorf mitten im Weinviertel. Auch in der kleineren Form als „Viertel vom Weinviertel“ ist die Weinviertel-Torte erhältlich und besonders als kleines Mitbringsel oder Gastgeschenk für Festivitäten oder Firmenevents geeignet.