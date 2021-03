Ein einsamer Apfelbaum soll Gesellschaft bekommen! Veredelte Ableger der weißen Winter-Calville sollen die Obstgärten der Gemeinde bereichern. Weiters standen Pflegemaßnahmen durch den Sulzbachverband in den letzten Wochen am Plan. Akazienbäume mussten gefällt werden. Dabei kam es zu unschönen Zwischenfällen. Auch der Brunnen in Obersulz soll wieder sprudeln.

Aber der Reihe nach: Viele Jahrzehnte stand die weiße Winter-Calville einsam und unbeachtet an einem geschützten Platz. Dass es sich um eine botanische Rarität handelt, wurde erst Förster Peter Pöll bewusst. Eigentlich ist diese Sorte anspruchsvoll und bevorzugt ein sehr mildes Klima. ÖVP-Bürgermeisterin Angela Baumgartner berichtet: „Eine Baumschule wurde mit der Veredelung beauftragt. Diese Pflanzen können nun über das Gemeindeamt erworben werden.“

Die weiße Winter-Calville wurde bereits 1596 in einem pomologischen Werk beschrieben und ob ihrer schönen Form und des feinen Geschmackes als König der Äpfel bezeichnet. Mit den veredelten Nachkommen soll die Sorte erhalten werden. Ein Exemplar ziert bereits den Naschgarten in Niedersulz.

Manchmal müssen Bäume allerdings auch umgeschnitten werden – so wie einige Akazien am Sulzbach. „Bei der Begehung durch den Sulzbachverband wurde festgestellt, dass die Bäume leider nicht zu retten waren. Das Unterholz bleibt aber erhalten und es werden dort sicher wieder Akazien herauswachsen“, berichtet Baumgartner.

„Unsere Arbeiter wurden beschimpft“

Was die Ortschefin allerdings auf die Palme treibt, sind unschöne Begleiterscheinungen: „Die Bauhofmitarbeiter und die Arbeiter des Sulzbachverbandes wurden auf das Übelste beschimpft. So geht das nicht. Die Menschen machen ihre Arbeit und es wird sicher kein Baum gefällt, wenn es nicht sein muss.“ Weiters verweist Baumgartner auf den Phänologischen Garten in Niedersulz, der in seiner Form einzigartig in Österreich sei. „Wir werden dort an die 1.000 m2 Wildblumenwiese aussäen.“

Für heuer sind noch umfangreiche Baumpflanzungen geplant: „Wir sind derzeit mit Bezirksförster Robert Schütt im Gespräch, um Bäume auszusuchen, die klimaresistent sind.“ Nach der Auswahl der geeigneten Plätze im Gemeindegebiet sollen die Pflanzungen im Herbst erfolgen – so auch beim Spielplatz in Erdpreß. Ebenfalls am Plan steht die Revitalisierung des Brunnes in Obersulz. Im Ortszentrum soll nämlich künftig wieder Wasser sprudeln.