101 Florianis übten Funken in Groißenbrunn

Den Schwerpunkt der Aufgaben legte er in das Kennenlernen der Ortschaft. Die Teilnehmer fuhren acht markante Punkte im Ort an und hatten dort jeweils eine mehr oder weniger einfache Aufgabe zu lösen. Dabei mangelte es den Feuerwehrmitgliedern nicht an Kreativität. Es nahmen alle 13 Feuerwehren des Feuerwehrabschnitt Marchegg mit insgesamt 101 Feuerwehrmitgliedern teil. Abschnittsfeuerwehrkommandant Christopher Ebm bedankte sich für die zahlreiche Teilnahme und lud zum Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb am 20. Juni in Breitensee ein.

