Nächtigungen: Plus von 63 Prozent in sechs Jahren für Braustadt

Große Freude herrscht bei den Touristikern in Weitra: Mit 17.072 Nächtigungen im Jahr 2022 blickt das Tourismus-Service auf ein erfolgreiches Jahr und das beste Nächtigungsergebnis seit Aufzeichnungsbeginn zurück. Das Plus bei den Übernachtungen beträgt in den letzten sechs Jahren satte 63 Prozent.

Die Gründe sind vielfältig, wie die Stadtgemeinde in einer Aussendung analysiert: Ein Anstieg der Bettenkapazität, ein Trend zu Urlaub im Waldviertel, attraktiveres touristisches Angebot auch für Tagesgäste und Gruppen („Tägliche Angebote“), noch mehr Kulturelles.

„Von 2007 bis 2017 war der Tourismus in Weitra rückläufig“, sagt Bürgermeister Patrick Layr. Die Vorbereitungen auf das Jubiläum „700 Jahre Braustadt Weitra“ seien Startschuss für zahlreiche Maßnahmen gewesen, um Weitra attraktiver zu machen. Eines der ersten Projekte war das „Ankommen in Weitra“: Neue Parkplätze, eine Umgestaltung von Grünräumen bei den Stadteinfahrten und ein Leitsystem mit Infotafeln im Stadtgebiet.

Events für den Sommer werden ausgebaut

Dazu kamen die Gestaltung der Weitraer Biermeile – ein ganzjährig begehbarer Rundweg – sowie die Erlebniswelt Bier auf Schloss Weitra. Heuer sollen Führungen, Erlebnisse und Besichtigungen für Individualgäste in der Sommersaison ausgebaut werden, es gebe auch Partner aus dem Lainsitztal.

Tourismus-Stadtrat Joachim Fischer ist optimistisch: „Die nachhaltigen Investitionen der Betriebe, Vereine und der Stadtgemeinde Weitra machen sich bezahlt. Ich bin überzeugt, dass dieser positive Trend auch in Zukunft fortbesteht.“

