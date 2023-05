Kleine Julina aus Markthof braucht Hilfe

Die Feuerwehren aus Groißenbrunn und Markthof sammeln Spenden, um die Familie des kleinen Mädchens in dieser Zeit der Not zu unterstützen.

Schon in der 23. Schwangerschaftswoche wurde bei einem Organscreening „etwas Auffälliges“ im Körper des ungeborenen Mädchens festgestellt. Wie sich nach einer MRT herausstellte, handelte es sich bei dem auffälligen „Etwas“ um einen Tumor, genauer gesagt um ein so genanntes Teratom. Was folgte, war für Janine und Lukas, die werdenden Eltern, ein wahrer Ärzte- und Krankenhaus-Marathon.

Der Tumor der auf Julinas Zwerchfell drückte wurde zur lebensbedrohlichen Gefahr. Da das Geschwür mittlerweile eine Größe von 70×70×50 mm erreicht hatte und massiv auf Herz und Lunge drückte, entschlossen sich die Ärzte, in einem bekannten Wiener Krankenhaus am 3. März in der 36. Schwangerschaftswoche die kleine Julina mittels Kaiserschnitt zur Welt zu bringen.

Janine und Lukas, die Eltern von Julina, sind auf Hilfe angewiesen. Foto: Spet

Ein ganzer Stab an Spezialisten begann sofort mit der Intubation, im Anschluss wurde der Säugling operiert. Drainagen wurden gelegt, damit angesammelte Flüssigkeiten ablaufen konnten. Eine Verengung der Luftröhre und eine beidseitige Zwerchfelllähmung machen ein selbstständiges Atmen unmöglich, die künstliche Beatmung gestaltet sich dadurch äußerst schwierig.

Weiters hat die kleine Julina einen Chylothorax, eine unnatürliche Ansammlung von Lymphflüssigkeiten im Brustkorb. Auch Fette in der Muttermilch verträgt der Säugling nicht und braucht spezielle Nahrung. Das tapfere Mädchen befindet sich noch immer auf der Intensivstation. Die Eltern hoffen auf eine baldige Verlegung auf eine normale Station, zwischenzeitlich werden sie im Kanülentausch, mit der Absaugung von Flüssigkeiten und im Umgang mit medizintechnischen Geräten geschult, aber auch dahingehend, was im Notfall zu tun ist.

In dieser schwierigen Zeit ist jetzt natürlich Hilfe von außen gefragt. Die kleine Julina wird ein Beatmungsgerät brauchen und einen dafür angepassten Kinderwagen, auch jahrelange Therapien und ein unterstützenden Helm werden notwendig sein. Eine Familie, von den Großeltern bis hin zu den Geschwistern, die seit Jahren ihre Freizeit der Freiwilligen Feuerwehr Markthof widmet und immer helfend für andere da war, benötigt nun selbst Hilfe. Aus diesem Grund haben die Feuerwehren aus Groißenbrunn und Markthof einen Spendenaufruf getätigt.

Gespendet werden kann an das Konto IBAN: AT 47 1420 0200 1433 2104, Kontoinhaber: Janine Salenka, Verwendungszweck: „Hilfe für Julina“.

