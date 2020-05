Historiker Anton Hofer aus Matzen, gebürtiger Auersthaler, ist Jahrgang 1935. Seine Erinnerungen an die letzten Kriegstage und die Geburtsstunde der Zweiten Republik sind noch sehr lebhaft.

Soldaten warnten: Tier würde die Familie verraten

„Mein erstes bewusstes Kriegserlebnis war der Luftangriff im Februar 1945. Ich war im Hof. Plötzlich gab es Detonationen, erst im Keller bin ich wieder aufgewacht. Da waren meine Mutter, der Hund und auch die Hühner.“ Das OMV-Tanklager war angegriffen worden. „Das war ja mit einem Hakenkreuz gut sichtbar gekennzeichnet.“

Hund „Rolf“ war allerdings ein tragisches Schicksal beschieden. Rückziehende Soldaten der Wehrmacht hatten den Vater gewarnt, das Tier würde die Familie verraten, wenn die russische Armee kommt: „Mein Vater hat Rolf erschossen und im Hof vergraben. Wir Kinder sind sehr an dem Tier gehängt.“

Fast wäre Rolfs Grab noch zum Verhängnis geworden, entdeckte ein russischer Offizier doch die frisch aufgegrabene Erde und vermutete irgendwelche versteckte Wertgegenstände. Erst der beim Graben aufsteigende Verwesungsgeruch überzeugte den Offizier vom Wahrheitsgehalt der Aussagen des Vaters.

Haus wurde zu einem Spital umfunktioniert

Das Haus der Hofers wurde zum russischen Militärspital umfunktioniert, die Küche mutierte zum Operationssaal. „Wir haben uns wochenlang auf den Frontdurchzug vorbereitet. Alles Wertvolle wurde versteckt, Strohballen wurden in den Keller am Wunderberg gebracht, Kühe und Schweine freigelassen. Ein russischer Offizier wurde in unserem Kasten begraben“, erzählt Hofer.

Die letzten Kriegstage waren für ihn ein stetiger Wechsel von jugendlichem Leichtsinn und Betroffenheit. „Bei der russischen Armee war ein alter Asiat. Er hat uns freundlich behandelt und uns ein Mikroskop geschenkt. Wir haben damit Flak gespielt“, so Hofer.

Die Eltern trichterten den Kindern den Satz „Nix Faschisti, Österreich“ ein: „Die Befreiung hat bei mir schlagartig ein Österreich-Bewusstsein ausgelöst, da war von Feier noch keine Rede.“ Im Gegenteil – Massenvergewaltigungen, Plünderungen, Anarchie. Beschwerden waren kontraproduktiv: „Der Zuständige hat gesagt, es sei eben Krieg.“

Die Selbstständigkeit Österreichs war am Anfang kaum Thema. Zu groß war die Sorge, dass wieder alles in Streitigkeiten endet. „Der Wille zum Aufbau ist mit der Zeit gewachsen“, erinnert sich Hofer.