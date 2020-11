Vergangenen Freitag wurde die orangefarbene Weinviertelfahne nach rund einem Jahr von VP-Landtagspräsident Karl Wilfing wieder eingeholt. 352 Flaggen zierten 122 Gemeinden in der Region. Ziel der Aktion war es, das Weinviertel – landschaftlich und kulturell ohnehin ein Top-Ausflugsziel – noch mehr vor den Vorhang zu holen. Die regionale Identität der Bewohner soll dadurch gestärkt und ihre Verbundenheit zum Weinviertel gesteigert werden.

Beworben wurden unter anderem auch regionale Produkte, wie der Weinviertel-Janker, natürlich auch den edlen Weinviertel-DAC, die Zutaten fürs Familienessen und – gerade jetzt aktuell – Weihnachtsgeschenke aller Art. Der Landtagspräsident, seines Zeichens Pate der Aktion, zog nach einem Jahr Bilanz: „Wir haben so viele wertvolle Plätze, Regionen, Projekte und Initiativen – all dies selbstbewusst herzuzeigen, zahlt langfristig in die Marke ,Weinviertel‘ ein. Darauf können wir Weinviertler von ganzem Herzen stolz sein.“ Die Fahnen wurden nun zeitnah zum niederösterreichischen Landesfeiertag (am 15. November) für ihre Winterpause eingeholt.

Doch die Pause soll nicht von langer Dauer sein: Bereits im kommenden Frühling sollen die orangenen Hingucker wieder auf den Dorfplätzen, vor den Rathäusern und auf eindrucksvollen Plätzen gehisst werden, um die Aktion fortzuführen und das Weinviertel damit wieder ins Licht zu rücken.