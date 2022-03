Jedenspeigener holte sich das „Goldene Stamperl“

Eine der europaweit bedeutendsten Auszeichnungen für Brennmeister, „Das Goldene Stamperl“, ging in gleich zwei Kategorien an einen Jedenspeigener Brennmeister: Bei der heurigen Auszeichnung holte sich Roman Kraus somit den Sieg in den Kategorien Quittenbrand und Fruchtlikör/Weingartenpfirsichlikör. Kraus glänzte außerdem mit weiteren sechs ersten Plätzen in den Kategorien Zwetschke, Geläger, Kriecherl, Tresterbrand Grüner Veltliner Holzfass, Weichselbrand und Rum Classic.

Seit mehr als 20 Jahren ist die Brennerei Roman Kraus mit der Herstellung hochwertiger Destillate beschäftigt. Die Brennerei ist eine „Craft Destillery“ – diese Bezeichnung garantiert handwerklich gefertigte, unverfälschte und frei von künstlichen Aromen erzeugte Spirituosen.

„Ich bin überwältigt von den zahlreichen Auszeichnungen, die wir heuer für unsere Edelbrände erhalten haben. Die beiden Hauptprämierungen für unseren Quittenbrand und Weingartenpfirsichlikör freuen uns besonders“, so der 45-Jährige.

Im Sortiment finden sich etwa Edelbrände von der Marille, Speckbirne oder Kirsche sowie exklusiver Cigarrenbrand und Eierlikör. Besonders speziell ist der Brotschnaps: Kraus verwertet dabei übrig gebliebenes Brot einer lokalen Bäckerei, um es vor der Entsorgung zu retten. Weitere Infos und einen Onlineshop finden Interessierte unter www.brennerei-kraus.at

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden